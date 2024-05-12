واشنطن تعرض تحديد "موقع قادة حماس" مقابل وقف اجتياح رفح

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عواصم - فيما عرضت واشنطن على كيان الاحتلال تقديم معلومات استخباراتية حساسة لمساعدتها على تحديد موقع قادة حماس والعثور على الأنفاق، مقابل التراجع عن عملية اجتياح واسع لرفح، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن واشنطن لن تدعم عملية عسكرية كبيرة في المدينة في غياب خطة ذات مصداقية لحماية المدنيين.وقال بلينكن "قلقون بشأن القيام بعملية عسكرية كبيرة في رفح خشية الأضرار التي ستلحقها بالمدنيين".وتابع قائلا إن الإدارة الأميركية تجري مناقشات مستمرة مع إسرائيل بشأن استخدامها أسلحة مدمرة خشية الدمار الواسع الذي قد تسببه في مناطق مكتظة بالسكان مثل رفح.وفي وقت سابق أمس قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا بحث في إسرائيل مع رئيس الأركان هيرتسي هاليفي، التطورات العسكرية وتعزيز التنسيق بين جيشي البلدين.يأتي ذلك وقد فشلت المفاوضات في التوصل إلى اتفاق لوقف النار على الرغم من جولات متكررة من المفاوضات غير المباشرة بين "حماس" وكيان الاحتلال.كما يأتي ذلك على وقع مواصلة جيش الاحتلال قصف مناطق مختلفة من غزة، أمس فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في القطاع الفلسطيني المحاصر، مع توسيع إسرائيل عملياتها البرية في رفح.وبعد تعليق المحادثات التي جرت في القاهرة، من أجل الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، رأى الرئيس الأميركي جو بايدن، أول من أمس أن الهدنة "ممكنة غداً". وقال بايدن خلال حفل لجمع التبرعات أقيم خارج سياتل في ولاية واشنطن، إنه من الممكن تنفيذ وقف لإطلاق النار في قطاع غزة المحاصر منذ أشهر، غداً، مشترطاً إعادة حركة حماس للأسرى الإسرائيليين الذين احتجزتهم في السابع من تشرين الأول (أكتوبر).وأضاف بايدن على الرغم من تجنبه الخوض في هذا الموضوع في ثلاث مناسبات مماثلة، أنه في حال أطلقت حماس سراح الأسرى فسيكون هناك وقف لإطلاق النار غدا".وبشأن العرض الأميركي بتقديم معلومات استخبارية عن مواقع قادة حماس، مقابل التراجع عن عملية اجتياح واسع لرفح، قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن مسؤولين أميركيين عرضوا أيضا المساعدة في توفير الآلاف من الملاجئ حتى تتمكن إسرائيل من بناء مدن الخيام والمساعدة في بناء أنظمة توصيل الغذاء والماء والدواء.وأضافت الصحيفة أن هذه المساعدات تهدف إلى تمكين الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم من رفح من الحصول على مكان صالح للعيش، حسبما قال المسؤولون الأميركيون.ويشدد مساعدو بادين لنظرائهم في الكيان المحتل على أنه لا يمكن نقل الفلسطينيين ببساطة إلى أجزاء قاحلة أو تتعرض للقصف في غزة، ولكن يجب على إسرائيل توفير البنية التحتية الأساسية حتى يتمكن أولئك الذين يتم إجلاؤهم من الحصول على المساعدة.وجاءت العروض الأميركية خلال المفاوضات التي جرت على مدى الأسابيع الماضية بين كبار المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين حول حجم ونطاق العملية في رفح.وقرر مجلس الوزراء الحربي في الكيان المحتل الاثنين الماضي، بالإجماع مواصلة العملية العسكرية في رفح، وذلك بعد إعلان حماس قبولها للمقترح المصري القطري للهدنة.وقال المجلس في بيان: "قرر مجلس الوزراء الحربي بالإجماع أن تواصل إسرائيل عمليتها في رفح من أجل ممارسة الضغط العسكري على حماس من أجل تعزيز إطلاق سراح الرهائن لدينا وتحقيق الأهداف الأخرى للحرب".وتوغلت الدبابات الإسرائيلية في مدينة رفح، الثلاثاء الماضي، بعد أن أعلنت تل أبيب أن عرض الهدنة الذي قدمته حركة حماس لا يلبي مطالبها. وأكدت قوات الاحتلال أنها مستمرة بالهجوم الذي هددت به المدينة منذ فترة طويلة.وقال مسؤول كبير في الإدارة: "لدينا مخاوف جدية بشأن الطريقة التي اتبعت بها إسرائيل هذه الحملة، ويمكن أن يصل كل ذلك إلى ذروته في رفح".ويقول مسؤولون أميركيون إن إسرائيل لم تشن غزوا بريا واسع النطاق في رفح في هذه المرحلة، على الرغم من سلسلة الغارات التي شنتها في الأيام الأخيرة.وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد هدد إسرائيل خلال مقابلة مع "سي إن إن"، قال فيها: "لن نقدم أسلحة وقذائف مدفعية لإسرائيل. لن تحصل إسرائيل على دعمنا إذا دخلت المراكز السكانية في رفح".-(وكالات)