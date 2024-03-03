الأحد 03 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

واشنطن تعلن موافقة "إسرائيل" مبدئيا على هدنة غزة

الهدنة.. الغزيون بين شهيق الحرية وغصة البحث عن بقايا حياة
الهدنة.. الغزيون بين شهيق الحرية وغصة البحث عن بقايا حياة

أعلنت الولايات المتحدة، السبت، أنّ إسرائيل قبلت مبدئيا بنود مقترح هدنة في حربها ضدّ حماس في قطاع غزّة، فيما يُتوقّع وصول ممثّلين للحركة الفلسطينية إلى القاهرة لإجراء محادثات في شأن المقترح.

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ويسعى الوسطاء جاهدين قبل شهر رمضان الذي يبدأ في 10 أو 11 آذار/مارس، للتوصّل إلى هدنة في الحرب المستمرّة منذ خمسة أشهر تقريبا والتي أدّت إلى تدمير قطاع غزة المهدّد بمجاعة.


وفي واشنطن، قال مسؤول أمريكي للصحافة طالبا عدم كشف اسمه إنّ "الإسرائيليّين قبلوا مبدئيا عناصر الاتّفاق. والكُرة الآن في ملعب حماس".
ولم تؤكّد إسرائيل بعد قبولها خطة التهدئة.


وفي الأثناء، قال مصدر قريب من حماس لوكالة فرانس برس إن وفدا من الحركة توجه من قطر إلى مصر.


وأضاف "سيُسلّم الوفد ردّ الحركة الرسمي" على المقترح المتمخّض عن محادثات الوسطاء مع المفاوضين الإسرائيليين في باريس نهاية الشهر الماضي.


وبدورها، نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر "رفيع" أنّ محادثات التوصل إلى الهدنة في غزّة "تُستأنف غدا في القاهرة بمشاركة جميع الأطراف".

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