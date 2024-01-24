الأربعاء 24 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

واشنطن: ضربات "دقيقة" على فصائل مسلّحة موالية لإيران في العراق

‏وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يتحدث في قاعدة إسرائيلية أمام مقاتلة (أف-15) - (أرشيفية)‏
‏وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يتحدث في قاعدة إسرائيلية أمام مقاتلة (أف-15) - (أرشيفية)‏

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الثلاثاء أنّ القوات الأميركية استهدفت منشآت في العراق تستخدمها فصائل مسلّحة مدعومة من إيران، وذلك ردّاً على هجمات استهدفت عسكريين أميركيين في كلّ من العراق وسوريا.اضافة اعلان
وقال أوستن في بيان إنّ "القوات العسكرية الأميركية شنّت ضربات ضرورية ومتناسبة ضدّ ثلاث منشآت تستخدمها ميليشيا كتائب حزب الله المدعومة من إيران وجماعات أخرى تابعة لإيران في العراق".
وأضاف أنّ "هذه الضربات الدقيقة هي ردّ مباشر على سلسلة هجمات تصعيدية شنّتها ميليشيات ترعاها إيران" ضدّ القوّات الأميركيّة وقوّات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لقتال تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا.
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