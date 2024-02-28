الأربعاء 28 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

واشنطن: ضربنا 230 هدفا في اليمن

مقاتلة أميركية ضربت الحوثيين مؤخراً
مقاتلة أميركية ضربت الحوثيين مؤخراً

أعلن نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي أن القوات الأميركية ضربت 230 هدفا في اليمن "ردا على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر".اضافة اعلان
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