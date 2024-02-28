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الأربعاء 28 شباط 2024
12:26 ص
واشنطن: ضربنا 230 هدفا في اليمن
مقاتلة أميركية ضربت الحوثيين مؤخراً
أعلن نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي أن القوات الأميركية ضربت 230 هدفا في اليمن "ردا على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر".
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