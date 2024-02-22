الخميس 22 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

واشنطن: على "العدل الدولية" أخذ أمن "إسرائيل" في الاعتبار

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قالت الولايات المتحدة إن على محكمة العدل الدولية ألا تأمر بالانسحاب غير المشروط للقوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية، أثناء نظرها في طلب للحصول على رأيها بشأن شرعية الاحتلال.

اضافة اعلان

 

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت في العام 2022 من المحكمة، المعروفة أيضًا باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي غير ملزم يتعلق بالعواقب القانونية للاحتلال.


ولم يطلب من المحكمة إصدار رأي حول انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة، لكن العديد من الدول المشاركة في جلسات الاستماع طالبت إسرائيل بسحب القوات.


ولفتت إسرائيل، التي لم تشارك في جلسات الاستماع، في تعليقات مكتوبة إلى أن تدخل المحكمة قد يضر بالتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض.


وقال القائم بأعمال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية، ريتشارد فيسيك، أمام المحكمة التابعة للأمم المتحدة في لاهاي: "أي تحرك نحو انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وغزة يتطلب مراعاة الاحتياجات الأمنية الحقيقية لإسرائيل".


وأضاف فيسبك أنه "تم تذكيرنا جميعًا بهذه الاحتياجات الأمنية في السابع من أكتوبر، وهي لا تزال قائمة.. للأسف تم تجاهل هذه الاحتياجات من قبل العديد من المشاركين" في جلسات المحكمة.


وستدلي أكثر من 50 دولة بمرافعاتها حتى 26 فبراير/ شباط الجاري.


من جانبه، دعا السفير الروسي لدى هولندا، فلاديمير تارابرين، إسرائيل إلى إنهاء الاحتلال، والالتزام بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الهادفة إلى تحقيق حل الدولتين.


وقال تارابرين: "إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي باحترام حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة".

 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
اليمن

الخارجية الأميركية: هجمات الحوثيين تؤدي لارتفاع الأسعار

منذ 38 دقيقة
جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي بمستوطنة أدورا قرب الخليل-(وكالات)

إعلام عبري يكشف عن ملامح "خيانة كبرى" في الجيش الإسرائيلي خلال الحرب

منذ1 ساعة
بايدن

الفيتو الأميركي بمجلس الأمن يعمق عزلة إدارة بايدن

منذ4 ساعة
غزيون في طوابير للحصول على وجبة بعدما خنق الاحتلال توريد المساعدات للقطاع.-(وكالات)

المجاعة ... إبادة صامتة يمارسها الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة

منذ4 ساعة
جنود إسرائيليون يشاركون بالتوغل البري في غزة

ما لم يطله الاحتلال بالقصف طالته أيدي جنوده بالنهب في غزة

منذ4 ساعة
محكمة العدل الدولية

10 دول تقدم حججها بشأن العدوان على غزة لمحكمة العدل الدولية

منذ4 ساعة
افكار و مواقف

ماذا تريد أميركا من الفلسطينيين..؟

علاء الدين أبو زينة |اليوم

"بصمة" الأطباء.. أزمة مفصلية!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

نماذج الحوكمة المؤسسية

سلامة الدرعاوي |اليوم

المشاريع الصغيرة والمتوسطة: وجهة نظر اقتصادية

رعد التل |اليوم

كلهم وطنيون إلا الأردن!!

سميح المعايطة |اليوم
1708515423553544500

خيارنا الوحيد ومنظومة إجراءات فورية (3 - 6)

د.خليف الخوالدة |اليوم

الوقت الذي يراهن عليه الجميع بخسارات يومية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
صورة تقول الكثير عن العلاقة بين بنيامين نتنياهو ومحمود عباس - (أرشيفية)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو، الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-2)

ترجمات | منذ4 ساعة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (المصدر)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو.. الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-1)

ترجمات |20 شباط 2024
1708332985910063800

العرب منقسمون بشأن قرار محكمة العدل الدولية‏‏

ترجمات |19 شباط 2024
1708332985870063600

الدبلوماسية الفرنسية في الشرق الأوسط بعد "7 أكتوبر"

ترجمات |19 شباط 2024
نعوم تشومسكي في مؤتمر صحفي لدعم الأسطول المتجه إلى غزة، ميناء مدينة غزة، 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2012 - (أرشيفية)‏

‏نعوم تشومسكي: زيارتي إلى غزة، أكبر سجن مفتوح في العالم‏

ترجمات |18 شباط 2024
1708168622786950800

‏لا مكان آمنا يذهب إليه فلسطينيو غزة‏

ترجمات |17 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج - ترند الحلويات !

ترند الحلويات !

متعثر 20 شباط 2024

حمزة حجاج -متعثر

العالم وغزة 19 شباط 2024

hajjaj copy

يوم الإجازة! 18 شباط 2024

حمزة حجاج - يوم الإجازة!

لندن 17 شباط 2024

hajjaj copy

جولة جلالة الملك الخارجية 16 شباط 2024

14 copy
 
 