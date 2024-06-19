واشنطن: ناقشنا مع العرب الوضع في غزة بعد الحرب

اضافة اعلان

قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، إن "قطر لا غنى عنها في جهودنا لإطلاق سراح الرهائن"، و"شركاؤنا الإقليميون يلعبون دورا حيويا في استقرار منطقة الشرق الأوسط".وأضافت ليف أن الدبلوماسية هي أفضل وسيلة لمعالجة القضايا المطروحة في المنطقة، و"الصراع بين حماس وإسرائيل والتصعيد من إيران ووكلائها يؤديان إلى تعقيد عملنا إلى حد كبير في المنطقة".وتابعت: "نسعى إلى إنهاء الصراع وتحقيق الأمن الدائم للإسرائيليين والفلسطينيين"، كما "نضغط على الشركاء الرئيسيين لفعل ما بوسعهم لحمل حماس على قبول مقترح وقف إطلاق النار".وأردفت ليف: "نبحث عددا من التصورات المتعلقة بالوضع في قطاع غزة بعد الحرب"، وقد "ناقشنا مع شركائنا العرب على مدى الأشهر الماضية كيف سيكون الوضع في قطاع غزة بعد الحرب".وأكدت أن "التخطيط غير كاف على أقل تقدير من جانب الحكومة الإسرائيلية بشأن الوضع في غزة بعد الحرب".