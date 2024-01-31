الأربعاء 31 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

واشنطن: نريد أن نرى "تغييرات جوهرية" قبل استئناف تمويل "أونروا"

إعلام عبري: حكومة نتنياهو تعمل لإخراج "الأونروا" من غزة
إعلام عبري: حكومة نتنياهو تعمل لإخراج "الأونروا" من غزة
قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الثلاثاء إنّ واشنطن بحاجة إلى رؤية "تغييرات جوهرية" قبل استئناف تمويلها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بعد اتهامات إسرائيلية بأن بعض موظفي الوكالة لهم صله بعملية طوفان الأقصى.اضافة اعلان
ورحبت غرينفيلد بقرار المنظمة إجراء تحقيق ومراجعة لأنشطة وكالة الغوث "أونروا".
وقالت "نحن بحاجة إلى النظر في أنشطة المنظمة وكيفية عملها في غزة، وكيفية إدارتها لموظفيها، وضمان محاسبة الأشخاص، مثل هؤلاء الأفراد (12)، حتى تتمكن أونروا من مواصلة عملها المهم الذي تؤديه".
ودفعت الاتهامات الإسرائيلية عدة دول إلى وقف التمويل للوكالة.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أبدى الثلاثاء قلقه بشأن "الوضع الإنساني الخطير والمتدهور على نحو سريع" في قطاع غزة، وحث جميع الأطراف على العمل مع منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار بشأن غزة سيغريد كاج.
رويترز
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