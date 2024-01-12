واشنطن: هناك وفيات من الجوع في غزة ونأخذ ذلك على محمل الجد

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قال البيت الأبيض إنه يدرك مشكلة الجوع المتزايدة في قطاع غزة، وإن مزيدا من شاحنات الغذاء يجب إن تدخل المنطقة، وإن واشنطن ستبذل قصارى جهدها للتخفيف من الوضع.جاء ذلك على لسان منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، حول آخر الأوضاع فيما يتعلق بالأزمة الإنسانية وزيادة الجوع في غزة في مؤتمره الصحفي اليومي.وأضاف كيربي: "نعلم أن الكثير من الناس في غزة يعانون ليس فقط من الجوع ولكن أيضًا من احتياجات أخرى، وسنبذل كل ما في وسعنا للتخفيف من هذا الوضع".وأكد أنهم يدركون تمامًا المشاكل المتعلقة بالأمن الغذائي في غزة، مضيفا أنهم على اتصال دائم مع الجانب الإسرائيلي لضمان دخول مزيد من المواد الغذائية إلى المنطقة.وأردف: "نرى مستويات خطيرة من المجاعة، وهناك وفيات من الجوع في غزة، نأخذ ذلك على محمل الجد، ولهذا السبب ركز الوزير (الخارجية أنتوني) بلينكن على إدخال مزيد من شاحنات الغذاء بشكل أسرع إلى غزة خلال جولته الأخيرة إلى المنطقة".وذكر كيربي أن إدارة تل أبيب سمحت بدخول شحنة جديدة، إلا أن ذلك لم يكن كافيا.وأشار إلى أن عدد شاحنات الغذاء التي يمكنها دخول غزة الآن أقل من ما كانت عليه قبل الحرب، مؤكداً أنهم يبذلون جهودًا لزيادة هذا العدد.وتعرضت الإدارة الأمريكية لانتقادات بسبب الدعم الذي قدمته لإسرائيل واستخدمته حكومة تل أبيب لمواصلة هجماتها في غزة وأن الفلسطينيين في المنطقة لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء.