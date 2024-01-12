الجمعة 12 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

واشنطن: هناك وفيات من الجوع في غزة ونأخذ ذلك على محمل الجد

المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي


قال البيت الأبيض إنه يدرك مشكلة الجوع المتزايدة في قطاع غزة، وإن مزيدا من شاحنات الغذاء يجب إن تدخل المنطقة، وإن واشنطن ستبذل قصارى جهدها للتخفيف من الوضع.اضافة اعلان
جاء ذلك على لسان منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، حول آخر الأوضاع فيما يتعلق بالأزمة الإنسانية وزيادة الجوع في غزة في مؤتمره الصحفي اليومي.
وأضاف كيربي: "نعلم أن الكثير من الناس في غزة يعانون ليس فقط من الجوع ولكن أيضًا من احتياجات أخرى، وسنبذل كل ما في وسعنا للتخفيف من هذا الوضع".
وأكد أنهم يدركون تمامًا المشاكل المتعلقة بالأمن الغذائي في غزة، مضيفا أنهم على اتصال دائم مع الجانب الإسرائيلي لضمان دخول مزيد من المواد الغذائية إلى المنطقة.
وأردف: "نرى مستويات خطيرة من المجاعة، وهناك وفيات من الجوع في غزة، نأخذ ذلك على محمل الجد، ولهذا السبب ركز الوزير (الخارجية أنتوني) بلينكن على إدخال مزيد من شاحنات الغذاء بشكل أسرع إلى غزة خلال جولته الأخيرة إلى المنطقة".
وذكر كيربي أن إدارة تل أبيب سمحت بدخول شحنة جديدة، إلا أن ذلك لم يكن كافيا.
وأشار إلى أن عدد شاحنات الغذاء التي يمكنها دخول غزة الآن أقل من ما كانت عليه قبل الحرب، مؤكداً أنهم يبذلون جهودًا لزيادة هذا العدد.
وتعرضت الإدارة الأمريكية لانتقادات بسبب الدعم الذي قدمته لإسرائيل واستخدمته حكومة تل أبيب لمواصلة هجماتها في غزة وأن الفلسطينيين في المنطقة لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
رشي سوناك

سوناك: بريطانيا ستدافع دوما عن حرية الملاحة وتدفق التجارة

منذ2 ساعة
الرئيس الأميركي جو بايدن

بايدن: الضربات ضد الحوثيين حظيت "بدعم" أستراليا والبحرين وكندا وهولندا

منذ2 ساعة
GDmYnNZWoAAwRVJ

تفاصيل ضربات أميركية وبريطانية على أهداف للحوثي والأخيرة تتوعد برد "خيالي"

منذ3 ساعة
سماع دوي انفجارات عنيفة في العاصمة اليمنية صنعاء.

غارات تستهدف الحديدة ودوي انفجارات في صنعاء

منذ3 ساعة
65a0734423b33

"العدل الدولية" تستمع اليوم لوجهة نظر إسرائيل بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" في غزة

منذ4 ساعة
رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا

رئيس جنوب إفريقيا تعقيبا على دعوى "الإبادة": لم أشعر بفخر كهذا من قبل

منذ4 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
صورة جوية لمبنى مدمر حيث يجري البحث عن ناجين بعد غارة إسرائيلية على دير البلح، غزة، 5 كانون الثاني (يناير) 2023 - (المصدر)

حكاية نفاق: الإبادة الجماعية الإسرائيلية والمحكمة الجنائية الدولية

ترجمات |10 كانون الثاني 2024
ملصق للناطق العسكري باسم حماس "أبو ‏‏عبيدة"‏‏ على سور مدينة اسطنبول، تركيا، 10 تشرين الثاني (نوفمبر)، 2023 - (المصدر)

"حماس" والرأي العام العربي‏

ترجمات |09 كانون الثاني 2024
1704704113672494400

‏فلسطين: أعظم قضية أخلاقية في عصرنا‏

ترجمات |08 كانون الثاني 2024
الدمار في غزة

لم يبق لأهل غزة مكان يفرون إليه‏

ترجمات |07 كانون الثاني 2024
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

الإبادة الجماعية في غزة‏ في دعوى جنوب إفريقيا

ترجمات |07 كانون الثاني 2024
1704540609149762100

‏"شبيبة هتلر" أو "داعش إسرائيل": الحاخامان كوك وقومنة اليهودية

ترجمات |06 كانون الثاني 2024
 