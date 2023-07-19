واقعة صادمة.. العثور على جثة رضيعة لفظتها أمواج البحر في إسبانيا.. ما قصتها؟

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في واقعة صادمة، عُثر على جثة رضيعة لفظتها أمواج البحر في إسبانيا، قبل أن تكشف السلطات اللغز وراء الأمر.ووفقا لوكالة رويترز، أكدت الشرطة الإسبانية، أن جثة الرضيعة التب لفظتها المياه إلى أحد الشواطئ الإسبانية بالقرب من مدينة طركونة المطلة على البحر المتوسط الأسبوع الماضي، تعود إلى ابنة مهاجرَين لقيا حتفهما عندما غرق قارب على متنه 15 شخصا، في أبريل الماضي.الرضيعة التي لم تتجاوز من العمر 8 أشهر، كانت تبحر مع والديها على متن القارب الذي غادر الجزائر يوم 21 مارس، قبل أن يغرق قبالة جزر البليار الإسبانية في السادس من أبريل، مما أدى إلى وفاة كل من كانوا على متنه.وبعد العثور على الجثة في رودا دي بيرا، حللت الشرطة عينة وراثية وحددت أنها مطابقة للمرأة التي انتُشلت جثتها بعد غرق القارب في أبريل.كما عُثر على 8 جثث لمهاجرين غرقوا في الحادث، من بينهم الطفلة ووالدتها.وكالات