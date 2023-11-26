الأحد 26 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

والد الأسيرة نفوذ حماد: استثناء ابنتي من قائمة المفرج عنهم ولا علم بمكانها

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الأسيرة نفوذ حماد
قال والد الأسيرة الفلسطينية الطفلة نفوذ حمّاد إنه تم استثناء ابنته من قائمة الأسرى المنوي الإفراج عنهم أمس السبت، دون علم مكان وجودها.

وأضاف والد الأسيرة خلال حديثه لـ"الغد"، أن تلقى اتصالًا من مخابرات الاحتلال، وطلبوا منه الحضور لمركز التحقيق، إلا أن حال وصوله صادروه وهويته، وأخبروه بشروط الإفراج عن نفوذ.اضافة اعلان

وبين أن الشروط شملت منع للاحتفال ورفع الرايات واظهار الفرح ومنع تواجدها في أي احتفال تكريمي، وبعدها اقتادوه لساحة الانتظار في مركز تحقيق المسكوبية مع عائلة الأسيرات اسراء جعابيص ونورهان عواد وفدوى حمادة وشروق دويات وأيضًا والد أسير من عائله الشويكي، وانتظر سوياً حتى الساعه ١٢:٠٠ بعد منتصف الليل.

ويتابع والد الأسيرة نفوذ: "اقتادوا أهالي الأسرى وتسلم كل منهم ابنه او ابنته المحررة، أما أنا فقد أخرجوني  إلى خارج المسكوبية وسلموني هاتفي والهوية، وطلبوا منه المغادرة، دون علم مكان ابنته".
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