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الثلاثاء 06 شباط 2024
2:37 م
وحدات طبية إسرائيلية تواصل نقل جرحى من معارك شمال غزة
إصابة جندي إسرائيلي
تواصل وحدات طبية إسرائيلية نقل جرحى عسكريين من معارك مع المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة، بحسب قناة "الجزيرة".
وفي سياق متصل، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة جنديين بجروح إثر سقوط صاروخ في منطقة مرغليوت الحدودية مع لبنان.
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فلسطين
لبنان
غزة
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