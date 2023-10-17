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أصدر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قرار بأن يستعد ما يقرب من 2000 جندي لاحتمال نشرهم في إسرائيل لتقديم المساعدة في مهام مثل الدعم الطبي واللوجستي، وفقا للعديد من مسؤولي الدفاع في الولايات المتحدة فيما أكدت قناة "سي أن أن" أن وحدة تابعة لمشاة البحرية الأمريكية تتجه إلى سواحل إسرائيل منتصف ليلة الاثنين على الثلاثاء.وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن أوستن أصدر القرار، ليلة الأحد، وطلب تقريرا عن عدد القوات التي يمكن إرسالها ومن أين، ولفت المسؤولون إلى أن الأمر لا يعني أن تلك القوات ستنتشر بالتأكيد، أو أن أيا منها سيشارك في أدوار قتالية إذا ذهبوا إلى إسرائيل، لكنهم أوضحوا أن قرار أوستن أدى إلى تقصير الوقت الذي سيتعين على تلك القوات الاستعداد للانتشار في إسرائيل إذا صدرت لها الأوامر.ويأتي ذلك في الوقت الذي يعزز فيه الجيش الأمريكي وجوده في الشرق الأوسط، بما في ذلك نشر حاملة طائرات ثانية في شرق البحر الأبيض المتوسط لإرسال طائرات مقاتلة إلى المنطقة.وأوضح المسؤولون الأمريكيون أنه لا توجد خطط لمشاركة القوات الأمريكية بشكل مباشر في أي عمليات عسكرية إسرائيلية ضد حركة "حماس".وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أول من نشر تقريرا عن احتمال نشر قوات أمريكية في إسرائيل. وكالات