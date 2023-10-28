وحشية الاحتلال تنشر الموت بكل مكان في غزة

ابراهيم المبيضين

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عواصم- كثف الاحتلال غاراته على شمال قطاع غزة ومناطق متفرقة، فيما شهدت شبكة الإنترنت انقطاعات واسعة في القطاع، وسط مخاوف من بدء اجتياح بري للاحتلال في أي لحظة.ويشهد القطاع قصفاً هو الأعنف منذ بداية العدوان.كذلك ذكر تلفزيون فلسطين أن قطاع غزة يشهد قصفاً غير مسبوق بحراً وبراً وجواً.وافادت مصادر إعلامية بتحرك دبابات للاحتلال على طول الحدود الشمالية للقطاع وسط هجمات غير مسبوقة.وذكرت مصادر محلية في غزة أن دبابات الاحتلال تقدمت نحو غزة من محور بيت حانون شمالي القطاع.وأضافت أنه سمع أصوات اشتباكات مسلحة على الحدود الشمالية لقطاع غزة.ويهاجم جيش الاحتلال مناطق وسط غزة وحي الزيتون وشرق جباليا وشرق الشجاعية وبيت لاهيا شمال قطاع غزة ودير البلح جنوب القطاع.وقال المركز الفلسطيني للإعلام، أمس، إن خدمات الاتصالات والإنترنت انقطعت بشكل كامل عن قطاع غزة.لكن مواقع محلية نقلت عن مصادر محلية قولها، إن خدمات شبكات الاتصالات والإنترنت انقطعت عن مناطق واسعة جديدة من القطاع.وذكر مرصد "نت بلوكس" المتخصص في رصد انقطاعات الانترنت حول العالم انقطاع خدمات الإنترنت بالكامل بالقطاع وأن منظومة الاتصالات في غزة انهارت.وفي السياق ذاته أكدت شركة جوال الفلسطينية للخلوي انها لم تعد قادرة على تقديم الخدمة مع القطاع.وقالت الشركة إن الغارات الجوية اسهمت في تدمير المسارات الدولية التي تربط غزة بالعالم الخارجي بحيث لم يعد بالإمكان الربط بشبكة الانترنت العالمية.ومع انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن غزة يغرق القطاع في ظلام رقمي كامل يضاف إلى معاناة أهلها بانقطاع خدمات الماء والكهرباء وخروج معظم المستشفيات عن الخدمة في وقت تتسارع فيه الأحداث باتجاه الاجتياح البري للقطاع.كما ويضاف ذلك إلى الهجمة الشرسة من قبل الشركات التقنية العالمية الأميركية التي تناصر الاحتلال في حربها المتوحشة التي تحارب فيها المحتوى الفلسطيني في العالم الرقمي لحجب الحقائق عن جرائم الاحتلال.وأعلنت حركة حماس انقطاع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة، واتهمت الاحتلال بالقيام بذلك "لارتكاب مجازر"، وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن جيش الاحتلال يقوم "بقصف جوي وبري ومن البحر دموي انتقامي هو الأعنف منذ بدء الحرب على مدينة غزة ومخيم الشاطئ وكافة مناطق شمال القطاع".ومع انقطاع الاتصالات تعرض محيط مجمع ناصر الطبي لقصف عنيف، ما أدى إلى تسجيل عدد من الإصابات، وسط مخاوف من تعرض مستشفى الشفاء لقصف مماثل.ورصد وصول عدد من الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء أصيبوا جراء القصف على مناطق عدة في القطاع، مما أدى إلى حدوث فوضى جراء انقطاع الإنترنت والاتصالات، وعدم قدرة الطواقم على التواصل فيما بينها.في حين أوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أنه انقطع عن الاتصال بغرفة عملياته في القطاع بشكل كامل.كما، أوقعت موجة جديدة من غارات الاحتلال المزيد من الشهداء في مناطق مختلفة بينها خان يونس ومخيم جباليا، ودمرت المزيد من المنازل والمساجد في القطاع المحاصر.ومنذ 3 أسابيع يكافح أهل غزة بحثاً عن مراكز آمنة تأويهم، أو مستشفيات تداويهم بينما يتواصل القصف العنيف والغارات المكثفة على القطاع المحاصر والمكتظ بالسكان.فيما، كشف مسؤول في منظمة الصحة العالمية أمس في مؤتمر صحفي أن المنظمة تلقت تقديرات بأنه ما تزال هناك 1000 جثة تحت الأنقاض في غزة لم يتم التعرف عليها، ولم يتم تسجيلها بعد ضمن عدد الشهداء.وقال ريتشارد بيبركورن ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة رداً على سؤال حول عدد الشهداء في غزة "حصلنا أيضا على هذه التقديرات التي تشير إلى أنه ما يزال هناك أكثر من 1000 شخص تحت الأنقاض لم يتم التعرف عليهم بعد".الى ذلك، اتهمت وكالات إغاثة، الاحتلال باستخدام المجاعة كسلاح حرب مع تراجع عدد قوافل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وشكوى السكان من النقص المتزايد في الغذاء والماء.وقالت وكالات الإغاثة أن المخابز تعرضت للقصف في الغارات الجوية.وقالت منظمة "أكشن إيد" في بيان بانه يتم استخدام المجاعة كسلاح حرب حيث تظل المخابز هدفاً للقصف العشوائي، مشيرة إلى أن القطاع يواجه نقصاً حاداً في الوقود.في موازاة ذلك، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن عشرة مخابز تعرضت لضربات جوية في الأسبوع الماضي.وقالت وكالات الإغاثة إن ثلاثة مخابز أغلقت أبوابها أيضاً بسبب نقص الوقود، ومن المرجح أن تفعل ذلك.بدورها، كشفت ريهام الجعفري، من منظمة "أكشن إيد" "نرى المخابز تتعرض للقصف بينما يصطف المدنيون كل يوم للحصول على الطعام لعائلاتهم". وتابعت "أولئك الذين نجوا من القصف قد يموتون من الجوع بدلاً من ذلك".وبينما تستمر مجازر الاحتلال بحق المدنيين، أكدت منظمات الأمم المتحدة أن غزة تتعرض لعقاب جماعي وكارثة إنسانية، وعدت ذلك جريمة حرب.من جهتها، أعربت الناطقة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة رافينا شمداساني عن قلقها من أن "جرائم حرب" ارتكبت في العدوان على غزة.وقالت ".. قلقون حيال العقاب الجماعي لأهالي غزة.أتى ذلك، بعدما حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، بوقت سابق أمس من أن الكثيرين في القطاع سيموتون جراء الحصار القاسي.ومنذ السابع من تشرين الأول(أكتوبر) الحالي فرض الاحتلال حصارا مطبقا على غزة مانعا دخول المياه والسلع والوقود، وقاطعا الكهرباء ومياه الشرب، إثر الهجوم المباغت الذي شنته حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية في غلاف غزة.وتسبب عدوان الاحتلال وغاراته العنيفة على القطاع باستشهاد 7415، بينهم 2913 طفلا و1709 سيدات وفتيات، ونحو 18 ألفا و500 مصاب، بالإضافة إلى 1650 مفقودا، وفقا لبيانات وزارة الصحة في غزة.في المقابل، أطلقت كتائب القسام رشقة صواريخ باتجاه عسقلان وأسدود حيث دوت صفارات الإنذار، كما طالت الصواريخ تل أبيب.وأعلنت حركة حماس أنها أطلقت "رشقات صاروخية" في اتجاه الاحتلال، رداً على القصف الكثيف الذي يتعرض له شمال قطاع غزة.وقالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس عبر تلغرام "رشقات صاروخية في اتجاه الأراضي المحتلة ردا على المجازر بحق المدنيين" الفلسطينيين.الى ذلك، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أمس أنها أحبطت محاولة إنزال لقوات الاحتلال على شاطئ رفح جنوبي قطاع غزة، ووجهت ضربات صاروخية إلى تل أبيب خلفت 3 جرحى من المحتلين.وقالت كتائب القسام في بيان إن مقاتليها اكتشفوا محاولة الإنزال التي جرت فجر أمس، واشتبكوا مع قوة الاحتلال، "مما استدعى تدخل سلاح الجو للمحتل الذي أنقذ القوة، ففرت باتجاه البحر تاركة خلفها كمية من الذخائر".في تطور ميداني آخر، أعلنت كتائب القسام أنها قصفت تل أبيب بدفعتين من الصواريخ أمس الجمعة ردا على المجازر ضد المدنيين في غزة.فيما، اصيب 6 مستوطنين جراء القصف على تل أبيب، وأظهرت صور إصابة مبنى في المدينة وتصاعد الدخان منه.كما، سقط صاروخ بين يافا وتل أبيب من دفعة الصواريخ الثانية التي أُطلقت من قطاع غزة.ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب الكبرى ووسط المناطق المحتلة في العام 48 والمناطق المتاخمة للحدود مع غزة.وفي اليومين الماضيين، قصفت كتائب القسام مدينة إيلات على البحر الأحمر بصاروخ "عياش 250"، ومدينة حيفا بصاروخ "آر 160". وفي إطار معركة طوفان الأقصى التي بدأت في 7 الشهر الحالي، أطلقت المقاومة الفلسطينية آلاف الصواريخ على الاحتلال.-(وكالات)