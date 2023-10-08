ورقة الأسرى تربك الاحتلال وتشوش خياراته

نادية سعد الدين

اضافة اعلان

يبدو أن ورقة الأسرى الإسرائيليين التي بيد حركة "حماس" تربك الاحتلال وتشوش خياراته بشأن الحرب الواسعة، إذ ما يزال يواجه صعوبة بالغة في السيطرة على الموقف المتفجر، الذي كشف عن فشل أمني واستخباراتي إسرائيلي تسبب في اتساع رقعة السخط الداخلي من عجز حكومة الاحتلال ومطالبتها بالرحيل.وفي ثاني أيام عملية "طوفان الأقصى" الفلسطينية، استطاعت غزة، شل الكيان الإسرائيلي ووضع مصير حكومته اليمينية على محك الانهيار أو التغيير.وقد يجعل المشهد الإسرائيلي الداخلي من مسألة الاستعداد لشن حرب ضد قطاع غزة موضع شك، ولكنه يبقى احتمالا قائما لدى حكومة الاحتلال اليمينية للخروج من ورطتها الحالية، حتى ولو بكلفة عالية.وتزامنا مع الإضراب الشامل الذي عم كافة أنحاء الضفة الغربية عبرت فعاليات جماهيرية عارمة عن دعمها ومناصرتها لأهالي غزة، منددة بعدوان الاحتلال المتواصل ضد الفلسطينيين في القطاع، وسط دعوة حركة "حماس" لجماهير الشعب الفلسطيني في الضفة إلى النفير والاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه.وحثت الحركة على النفير العام ومواجهة الاحتلال في كل المواقع، نصرة للمسجد الأقصى المبارك، والتحاما مع غزة ودفاعا عن الأرض والمقدسات.كما دعا الناطق العسكري باسم "كتائب القسام"، أبو عبيدة أبناء الشعب الفلسطيني في كل ساحات الوطن المحتل للانخراط في المعركة.وكانت كتائب "القسام" قد أعلنت في وقت سابق أمس أن "5 زوارق محملة بمقاتلي الكوماندوز البحري القسامي نفذت عملية إنزال ناجحة على شواطئ جنوب عسقلان والسيطرة على عدة مناطق، وكبدت العدو الإسرائيلي خسائر فادحة في الأرواح، وما زال عدد منهم يواصلون القتال حتى هذه اللحظات"، وفق بيانها.وما تزال جرائم الاحتلال مستمرة في قطاع غزة، حيث قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع، سلامة معروف، إن العدوان الإسرائيلي المتواصل أسفر عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 370 شهيدا و2200 إصابة وتسبب بنزوح قرابة 20000 نازح يتواجدون في 23 مركز إيواء في مختلف محافظات قطاع غزة، فضلا عن تدمير البنية التحتية.وأفاد بأن الاحتلال خلف دمارا كليا في 13 برجا ومبنى وعمارة سكنية بإجمالي 159 وحدة هدمت بشكل كلي فيما تضررت بشكل جزئي 1210 وحدة سكنية منها 36 وحدة باتت غير صالحة للسكن، كما قصف الاحتلال مرافق ومنشآت عامة، وفي مقدمتها مقر رئاسة العمل الحكومي وبعض مقرات الأحوال المدنية في عدد من المحافظات ومسجدين، ومن ضمن المنشآت المستهدفة 19 مرفقا يتبع لوزارة الداخلية والأمن الوطني".وأكد أن الاحتلال يفاقم من الواقع الإنساني الصعب بوقف إمدادات الكهرباء والخطوط "الإسرائيلية" ليصبح عدد ساعات وصل الكهرباء 4 ساعات فقط، مما يلقي بتبعاته ويهدد خدمات القطاعات الأساسية مثل المستشفيات وآبار المياه ومحطات المعالجة.وأشار إلى أن الاحتلال قام بقطع إمدادات المياه الواردة عبر الشركة الإسرائيلية مما حرم بلديات المنطقة الوسطى 50 % من احتياجات المياه للفلسطينيين.ودعا أبناء الشعب الفلسطيني إلى ضرورة الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية وعدم الالتفات لمحاولات الاحتلال تجاوز الهزيمة النفسية التي مني بها، وضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية سواء الحكومية أو التابعة للمقاومة الفلسطينية.فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين، منذ بدء عملية طوفان الأقصى، إلى 659 قتيلا و2156 جريحا بينهم 30 شرطيا إسرائيليا و26 جنديا، في حين بلغ عدد الإصابات نحو 2000 مصاب، من بينهم المئات بحال الخطر.وقالت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، إنه وفقا لتقارير غير رسمية، فإن عدد المفقودين الإسرائيليين من مستوطني غلاف غزة، بلغ 750 مستوطنا، فيما تمكنت المقاومة الفلسطينية من أسر نحو 100 إسرائيلي، ونقلت إلى داخل قطاع غزة.وقد تسببت عملية "طوفان الأقصى" في شل الكيان المحتل؛ فطبقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد ألغت عدة شركات طيران رحلاتها مثلما أبلغت الفنادق عن إلغاء الحجوزات المستقبلية لعدد كبير من السياح، فضلا عن إغلاق المحال التجارية وتضرر المنشآت الاقتصادية، بينما سادت الفوضى في الخدمات الحيوية في المستوطنات الإسرائيلية حول قطاع غزة عقب العملية التي أطلقتها "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" وفصائل المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة المحاصر.وأفادت وسائل إعلام بانقطاع التيار الكهربائي في عدد من المستوطنات الإسرائيلية بالقرب من قطاع غزة، كما انقطعت الطرق بين عدد منها.ولم تستبعد صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية تطور الأحداث إلى قتال عنيف مع قطاع غزة لم تشهد سلطات الاحتلال مثله منذ أكثر من عقد من الزمن، بما يترتب على ذلك من تكاليف باهظة قد تصل إلى حوالي (26-65 مليون دولار) يوميا، اعتمادا على ساحة ونطاق القتال.وقدرت الصحيفة الإسرائيلية نفسها التكاليف المباشرة بنفقات جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية، من دفع ثمن الذخيرة والمعدات اللوجستية إلى دفع أيام الاحتياط وتكاليف إعادة تأهيل الجرحى، بالإضافة إلى تعويض المدنيين المصابين أو الذين تضررت ملكياتهم، فضلا عن التكاليف غير المباشرة، التي تشمل خسائر الشركات التي تظل مغلقة، والأضرار التي تلحق بالسياحة وغير ذلك.