وزارة الصحة في غزة: يجب التحرك العاجل لتوفير ممر آمن للإمدادات الطبية

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قالت وزارة الصحة في غزة إن المستشفيات بلغت الإشغال التام لقدراتها السريرية والجرحى والمرضى باتوا يفترشون الأرض.وأضافت بأن الخدمات الصحية دخلت مرحلة حرجة والأدوية والمستهلكات الطبية والوقود على وشك النفاد.وأكد على أن الوضع الصحي بات لا يحتمل الصمت ويجب التحرك العاجل لتوفير ممر آمن للإمدادات الطبية ونقل الجرحى.