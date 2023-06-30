الجمعة 30 حزيران 2023
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وزراء الخارجية العرب يدينون إحراق نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد ستوكهولم

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العراقي الذي أحرق المصحف في السويد يعتزم حرق نسخة أخرى ويحدد الموعدالجمعة
دان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، بأشد العبارات الجريمة النكراء التي تمثلت بالتطاول على المصحف الكريم من خلال إحراق نسخة منه أمام مسجد ستوكهولم المركزي في السويد، أمس الأربعاء في أول أيام عيد الأضحى المبارك.اضافة اعلان
واعتبر المجلس في بيان مساء اليوم الخميس، أن جريمة إحراق المصحف الكريم بالسويد أمرا مستهجنا، والذي اختير له أن يصادف احتفال المسلمين بعيد الأضحى رمز التضحية والسلام في الدين الإسلامي، ما يستفز ويسيء لمشاعر نحو 2 مليار مسلم حول العالم ويحرض على الكراهية والعنف.
وطالب المجلس، المجتمع الدولي برمته والسلطات السويدية، بعدم السماح بتكرار مثل تلك الأعمال التي تسعى لإحداث الفتن عبر التدثر بحرية التعبير.
وشدد المجلس على ضرورة التصدي لأفعال الكراهية الخطيرة التي تعزز مظاهر "الإسلاموفوبيا" المحرضة على العنف والإساءة للأديان، داعيا المجتمع الدولي إلى اعتبار مثل تلك الأعمال جريمة كراهية وتحريضا يعاقب عليه القانون.
وأكد المجلس ضرورة تضافر الجهود لنشر وتعزيز ثقافة السلام وقبول الآخر، وزيادة الوعي بقيم الاحترام المشترك، وإثراء قيم الوئام والتسامح ونبذ التطرف والتعصب.
--(بترا)
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