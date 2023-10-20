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الجمعة 20 تشرين الأول 2023
9:59 م
وزيرة الخارجية الكندية: قتل وتهجير الفلسطينيين مأساة وينبغي احترام القانون الدولي
قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي
قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إن قتل وتهجير الفلسطينيين مأساة، مطالبة باحترام القانون الدولي.
وأكدت جولي التزامها بتقديم المساعدة الإنسانية لمحتاجيها في غزة.
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