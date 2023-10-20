وزيرة الخارجية الكندية: قتل وتهجير الفلسطينيين مأساة وينبغي احترام القانون الدولي

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قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إن قتل وتهجير الفلسطينيين مأساة، مطالبة باحترام القانون الدولي.وأكدت جولي التزامها بتقديم المساعدة الإنسانية لمحتاجيها في غزة.