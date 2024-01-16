وزير إسرائيلي: تخفيض عمليات الجيش في غزة أمر خاطئ

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طالب الوزير الإسرائيلي في المجلس الوزاري المصغر جدعون ساعر باجتماع طارئ للمجلس؛ لبحث استمرار الحرب على غزة وطريقة إدارتها.ورأى ساعر أن تخفيض عمليات الجيش في غزة وتقليص القوات في ظل الوضع القائم أمر خاطئ.وشدد على ضرورة اتخاذ قرار فوري بزيادة الضغط العسكري على حماس. (الجزيرة نت)