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الثلاثاء 16 كانون الثاني 2024
3:47 م
وزير إسرائيلي: تخفيض عمليات الجيش في غزة أمر خاطئ
الوزير الإسرائيلي وعضو مجلس الحرب جدعون ساعر - (أرشيفية)
طالب الوزير الإسرائيلي في المجلس الوزاري المصغر جدعون ساعر باجتماع طارئ للمجلس؛ لبحث استمرار الحرب على غزة وطريقة إدارتها.
ورأى ساعر أن تخفيض عمليات الجيش في غزة وتقليص القوات في ظل الوضع القائم أمر خاطئ.
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وشدد على ضرورة اتخاذ قرار فوري بزيادة الضغط العسكري على حماس. (الجزيرة نت)
غزة
طوفان الاقصي
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