الثلاثاء 16 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وزير إسرائيلي: تخفيض عمليات الجيش في غزة أمر خاطئ

الوزير الإسرائيلي وعضو مجلس الحرب جدعون ساعر - (أرشيفية)
الوزير الإسرائيلي وعضو مجلس الحرب جدعون ساعر - (أرشيفية)
طالب الوزير الإسرائيلي في المجلس الوزاري المصغر جدعون ساعر باجتماع طارئ للمجلس؛ لبحث استمرار الحرب على غزة وطريقة إدارتها.

ورأى ساعر أن تخفيض عمليات الجيش في غزة وتقليص القوات في ظل الوضع القائم أمر خاطئ.اضافة اعلان

وشدد على ضرورة اتخاذ قرار فوري بزيادة الضغط العسكري على حماس. (الجزيرة نت)
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