وزير إسرائيلي: ليس مقبولا إرسال جنودنا إلى مبان قبل قصفها

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نقلت القناة الـ12 عن وزير الاقتصاد الإسرائيلي قوله "ليس مقبولا تعريض حياة جنودنا للخطر وإرسالهم إلى مبان دون قصفها".وأضاف أن "الاستسلام للضغوط الخارجية حتى من أقرب الأصدقاء خطأ فادح ندفع ثمنه غاليا".