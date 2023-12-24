الأحد 24 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

وزير إسرائيلي: ليس مقبولا إرسال جنودنا إلى مبان قبل قصفها

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غزة
نقلت القناة الـ12 عن وزير الاقتصاد الإسرائيلي قوله "ليس مقبولا تعريض حياة جنودنا للخطر وإرسالهم إلى مبان دون قصفها".

وأضاف أن "الاستسلام للضغوط الخارجية حتى من أقرب الأصدقاء خطأ فادح ندفع ثمنه غاليا".اضافة اعلان
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