الأحد 28 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وزير الخارجية الأميركي يزور السعودية الاثنين

هناك طريقة أفضل للتعامل مع التهديد المستمر الذي تمثله حماس. يقول بلينكن
هناك طريقة أفضل للتعامل مع التهديد المستمر الذي تمثله حماس. يقول بلينكن
قالت وزارة الخارجية الأميركية السبت، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيزور السعودية يومي الاثنين والثلاثاء للاجتماع مع شركاء إقليميين ومناقشة الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين.اضافة اعلان
وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في بيان "سيناقش (بلينكن) الزيادة الأخيرة في المساعدات الإنسانية التي يتم تسليمها إلى غزة وسيؤكد على أهمية ضمان استمرار هذه الزيادة".
وجاء في البيان أن "الوزير سيؤكد أيضا على أهمية الحيلولة دون انتشار الصراع وسيناقش الجهود الجارية لتحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة، بما في ذلك من خلال المضي قدما نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية لإسرائيل".
ومن غير المقرر أن يزور بلينكن إسرائيل خلال تلك الجولة.
وقال ميلر إن بلينكن سيشارك خلال زيارته التي تستغرق يومين في اجتماع وزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للعمل على تعزيز التنسيق الأمني في المنطقة.
وأضاف أن الوزير سيحضر أيضا الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون العالمي والنمو والطاقة من أجل التنمية، حيث سينسق مع شركاء الولايات المتحدة "لضمان استمرار التقدم في التخفيف من آثار تغير المناخ والتحول العالمي في مجال الطاقة".
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