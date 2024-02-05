وزير الخارجية التركي: سكان غزة الآن بمثابة رهائن لدى إسرائيل

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قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن سكان غزة بمثابة رهائن الآن، حيث تحتجزهم إسرائيل في منطقة جغرافية محددة ولا تسمح بدخول المساعدات الإنسانية لهم، وتقصف المساعدات التي يتم إدخالها دون إدارتها، وتقوم بتدمير البنى التحتية، وتقطع الكهرباء والمياه والاتصالات.وأشار إلى أن هناك حاليا اقتراح مطروح على الطاولة، وتقوم حماس بتقييمه الآن، مضيفا أن أحد أهداف حماس هو إطلاق سراح الرهائن بشكل متبادل مقابل وقف إطلاق النار بشكل دائم، إلا أن إسرائيل تبدو غير متحمسة بشأن وقف إطلاق النار الدائم.وأفاد أن تركيا تجري محادثات استخباراتية ودبلوماسية مع الأطراف بصيغ مختلفة، لافتا أنها تمنح الأولوية لوقف إطلاق النار في أقرب وقت.