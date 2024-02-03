وزير الدفاع السعودي يفتتح أعمال الاجتماع الثاني لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامـي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض

زايد الدخيل

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افتتح صاحـب السـمو الملكـي الأميـر خالـد بـن سـلمان بـن عبدالعزيـز وزيـر الدفـاع رئيـس مجلـس وزراء دفـاع دول التحالـف الإسلامـي العسكري لمحاربة الإرهاب، اليوم، أعمـال الاجتمـاع الثانـي لمجلـس وزراء دفـاع دول التحالـف الإسلامـي العسـكري لمحاربـة الإرهـاب، الـذي تسـتضيفه العاصمـة الريـاض تحت شـعار "محاربـة الإرهـاب مسـؤولية مشـتركة"، بمشـاركة أصحـاب السـمو والمعالـي والسعادة وزراء الدفـاع مـن الـدول الأعضـاء والـدول الداعمـة.ورحّب سمو وزيـر الدفـاع خلال كلمـته الافتتاحيـة لأعمـال الاجتمـاع بأصحـاب السـمو والمعالـي والسعادة وزراء الدفاع، نـاقلاً لهم تحيـات خـادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، وصاحــب الســمو الملكــي الأميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل سعود ولــي العهــد رئيــس مجلـس الـوزراء ــ حفظهـما اللـه ــ وتمنياتهـما بنجـاح أعمـال هـذا الاجتمـاع.وأكد ســموه خلال كلمتــه أن تواجــد أصحــاب الســمو والمعالــي والســعادة وزراء الدفــاع بــدول التحالــف الإسلامــي ما هو إلا امتداد للاجتماع الأول الذي عقد في بداية الإعلان عن هذا التحالف المبارك والذي تم الاتفاق فيه على الأطر والأسس لانطلاق هذا التحالف والالتزام بتسخير كافة الجهود لمحاربة الإرهاب ومكافحة التطرف لما يشكلانه من خطر على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.وأضاف سموه ان المهمة عظيمة والتطلعات كبيرة وتتطلب تضافر الجهود والتكامل والتعاون والشراكة مع مختلف دول العالم والهيئات والمنظمات الدولية.كما أضاف سموه أن استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني يتطلب موقفاً موحداً من قبل الدول الأعضاء في التحالف لإدانة الانتهاكات الاسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، وضرورة الوقف الفوري لهذا العدوان وفق قرارات القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، والمنعقدة في مدينة الرياض بتاريخ (١١ نوفمبر ٢٠٢٣م)وفــي ختــام الكلمــة، أعلــن سمو وزير الدفاع عــن دعــم المملكــة العربيــة الســعودية لصنــدوق تمويل المبــادرات بالتحالــف الإسلامــي بمبلــغ مئة مليون ريال، بالإضافة إلى دعم (46 برنامــجًا تدريبــيًا) ضمن مجـالات عمـل التحالـف الأربعـة: "الفكريـة، والإعلاميـة، والعسـكرية، ومحاربـة تُمويـل الإرهـاب" وذلـك مسـاهمة منها مـع أشـقائها مـن الـدول الأعضـاء لتنفيـذ مبـادرات التحالـف.مــن جانب آخــر، قدم أميــن عـام التحالــف الإسلامــي العســكري لمحاربــة الإرهــاب اللــواء الطيـار الركـن محمــد بــن ســعيد المغيــدي، إيجــازًا عــن التحالـف الإسلامـي، ومنهجية عمله التـي يقـوم عليهـا. تلا ذلـك عـرض مبـادرات الـدول المانحـة، والـدول الداعمـة، وخطـط التحالـف فـي تنفيذها.واختتم أمين عام التحالف اللواء المغيدي بإعلان البيان الختامي، الذي تضمن إعراب الدول الأعضاء على تأييدهم لما تضمنته كلمة سمو وزير الدفاع المملكة العربية السعودية رئيس المجلس من التاكيد على أهمية وجود موقف موحد للدول الأعضاء في إدانة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.وعــزم دول التحالــف علــى تنسيق جهــودها وتوحيدهــا لــدرء مخاطــر الإرهــاب والوقــوف ضــده، والتشــديد علــى أهميــة الجهــد المشــترك، والعمــل الجماعــي المنظــم، والتخطيــط الإســتراتيجي الشــامل للتعامــل مــع خطــر الإرهــاب، وإشـادة دول التحالـف لمـا تـم إحـرازه مـن تقـدم فـي مسـيرة التحالـف، مؤكديـن حرصهـم علـى مواصلـة الجهـود فـي الحـرب علـى الإرهـاب والقضـاء عليـه مـن خلال خطـط ومبـادرات ومجـالات التحالـف الرئيسـة المشـتملة علـى (المجـال الفكـري، والمجـال الإعلامـي، والمجـال العسـكري، ومجـال محاربـة تمويـل الإرهـاب) وفـق رؤيـة التحالـف وهـي الريـادة العالميـة فـي محاربـة الإرهـاب، والشـريك الأول فـي الجهـود الدوليـة لحفـظ الأمـن والسـلم الدوليين.كما اطلع وزراء دفـاع الـدول الأعضـاء علـى التقريـر السـنوي للتحالـف للعـام 2023، وتقريـر أداء التحالـف التشـغيلي والمالـي للعـام نفسه، حيـث تجاوزت المصروفـات التشـغيلية للتحالـف التـي قدمـتها حكومـة المملكـة العربيـة السـعودية منـذ إنشـائه مليار ومائـة وثمانيـة وثمانـين مليـون ريـال. كما تم إطلاع الـدول الأعضـاء علـى منهجية عمل التحالـف، ومـا تضمنتـه مـن مبـادرات سيتم تنفيذها في الفترة القادمة صُممـت بنـاء علـى طلبـات بعـض الـدول الأعضـاء.كما تضمن البيان الختامي العمـل علـى تفعيـل المبـادرات الهادفـة لمحاربـة الإرهـاب فـي مجالاته المختلفـة، وتم الاتفاق على إطلاق صنـدوق تمويـل مبـادرات التحالـف المخصـص لاسـتقبال الإيداعـات الاختياريـة للمنـح الماليـة مـن الـدول الأعضـاء والـدول الداعمـة والمنظمـات الدوليـة للصـرف منهـا علـى تنفيـذ المبـادرات الإسـتراتيجية.وفــي ختــام الاجتمــاع، أشــاد أصحــاب الســمو والمعالــي والســعادة الــوزراء بما توصل إليه هذا الاجتماع من توافق في الرؤى، وأهمية تضافر الجهود للوصول إلى تحقيق الأهداف التي ينشدها التحالف لمحاربة الإرهاب ، مـن خلال أعضائـه؛ وبالشـراكة القائمـة مـع الـدول الصديقـة والمنظمـات الدوليـة المعنيـة بمحاربـة الإرهـاب، المبنيـة علـى احتـرام مبـادئ الشـرعية الدوليـة، والترحيب بالدول الراغبة في الانضمام إلى التحالف مستقبلاً.معربيـن فـي ذات الوقـت عـن بالـغ تقديرهـم لجهـود المملكـة العربيـة السـعودية فـي تشـكيل هـذا التحالـف ودعـمه؛ ليواصـل مسـيرته وفـق مـا خطـط لـه.