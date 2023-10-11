وزير تركي لنتنياهو: سوف تموت

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رد وزير التعليم التركي نظيف يلماز على تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول قصف قطاع غزة، قائلا: "في يوم من الأيام سوف يطلقون النار عليك أيضا. سوف تموت".وكان نتنياهو نشر عبر حسابه على منصة "X" مقطع فيديو للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما أعاد الوزير التركي نشر الفيديو، وكتب عبر حسابه: "في يوم من الأيام سوف يطلقون النار عليك أيضا. سوف تموت".وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "قطع الكهرباء والماء والطعام عن غزة، ليس حربا بل مجزرة وإعداما"، معتبرا أن "قصف المناطق المدنية بشكل متعمد لا يعكس تصرف دولة، بل منظمة".وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، بمقتل 1055 فلسطينيا وإصابة 5184 آخرين بجروح مختلفة.وتعرض محيط فندق الروتس غرب مدينة غزة لقصف إسرائيلي عنيف جدا بقنابل الفسفور الأبيض المحظور دوليا.ودخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الخامس، وسط استمرار إطلاق القذائف من القطاع نحو الاحتلال الإسرائيلي، بينما يتصاعد التحشيد الإسرائيلي في محيط غزة والغارات الجوية على القطاع. (RT)