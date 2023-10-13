الجمعة 13 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

وزير خارجية تركيا يتوجه إلى مصر لبحث مستجدات الأوضاع في فلسطين

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وزير الخارجية التركي
أفادت وسائل إعلام تركية نقلا عن مصادر دبلوماسية بأن وزير الخارجية هاكان فيدان، سيجري زيارة رسمية إلى القاهرة مساء اليوم الجمعة، لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة.اضافة اعلان

وسوف يتوجه وزير الخارجية التركي في زيارة رسمية إلى مصر، مساء الجمعة، لبحث مستجدات الأوضاع في فلسطين مع المسؤولين المصريين.

وبحسب مصادر دبلوماسية تركية، من المقرر أن يلتقي فيدان، خلال زيارته نظيره المصري سامح شكري، وعددا من المسؤولين المصريين.

كما سيجري أيضا زيارة لجامعة الدول العربية للقاء أمينها العام أحمد أبو الغيط. وسيبحث فيدان مع أبو الغيط، تطورات الأوضاع في فلسطين، والعلاقات العربية التركية.

هذا وأشارت إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى حملة تضليل ومحاولات تلاعب واسعة تديرها بعض الجهات، حول الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية.

وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن القضية الفلسطينية لم تعد تقبل التأجيل، مؤكدا أن موقف روسيا المبدئي واضح، وهو حل الدولتين، وتنفيذ كافة القرارات الأممية ذات الصلة. كما أن جامعة الدول العربية تلعب دورا هاما في ذلك. وكالات 

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