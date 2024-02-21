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الأربعاء 21 شباط 2024
1:25 ص
وسائل إعلام تابعة للحوثيين: عدوان أميركي بريطاني يستهدف مدينة الحديدة
مقاتلة أميركية تقلع للمشاركة في شن ضربات ضد الحوثيين في اليمن
قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله -الحوثيين- في اليمن إن عدوانا أميركيا بريطانيا استهدف بغارتين منطقة الجبانة في مدينة الحديدة.
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