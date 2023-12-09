السبت 09 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

وسائل إعلام: زيلينسكي كان خائفا من التحدث أمام الكونغرس الأمريكي

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الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي

كشفت صحيفة "غلوب آند ميل" الكندية، نقلا عن مصدر أوكراني أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي كان خائفا من إلقاء خطاب أمام الكونغرس الأمريكي، وألغاه بحجة أنه لن يحقق التأثير المطلوب.

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ونقلت الصحيفة عن مصدر في كييف لم تذكر اسمه، أن "زيلينسكي ألغى خطابه لأنه فهم أن الأعضاء الجمهوريين قد قرروا بالفعل التصويت ضد طلب البيت الأبيض الموسع للحصول على مساعدات إضافية.. ولم يرغب زيلينسكي في الظهور وكأن خطابه لم يحقق التأثير المطلوب".


وبحسب المقال، فإن رفض الرئيس الأوكراني إلقاء خطاب مصور مخططٍ له أمام الكونغرس الأمريكي يشير إلى أن التوتر قد وصل إلى مرحلة جديدة في كييف. وكالات 

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