السبت 13 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وسائل إعلام: فرنسا رفضت دعم الهجمات الأميركية والبريطانية على الحوثيين

أمريكا وبريطانيا تشنان ضربات ضد الحوثيين في اليمن
أمريكا وبريطانيا تشنان ضربات ضد الحوثيين في اليمن
قالت صحيفة التلغراف البريطانية إن فرنسا رفضت دعم الغارات الجوية الأميركية والبريطانية على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن.-(وكالات)اضافة اعلان
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