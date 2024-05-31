وسط اشتباكات مع المقاومة.. الاحتلال يدهم مدن وقرى الضفة

اضافة اعلان

نابلس - واصلت قوات الاحتلال عمليات الاقتحام لعدد من مدن وقرى الضفة الغربية، وسط مداهمات للمنازل واشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في مناطق متفرقة.فقد اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس وانتشرت في بعض أحيائها، كما اقتحمت مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.وانتشرت آليات عسكرية في أحياء بمدينة نابلس وحاصرت مبنى سكنيا، كما اقتحمت آليات عسكرية قرية كفر مالك شمال شرق رام الله.واقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط في القدس المحتلة، وأطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز على شبان ألقوا الحجارة على القوات المقتحمة. كما اقتحمت بلدة بيت عوا غرب مدينة دورا جنوب الخليل، ونصبت قوات الاحتلال حواجز وشنت حملة بحث وتفتيش، قبل أن تنسحب باتجاه البرج العسكري المقام عند مدخل البلدة.وشملت الاقتحامات أيضا بلدة إذنا غربي الخليل، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بمنطقة الميدان وسط البلدة، بعد مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان الفلسطينيين والقوات المقتحمة التي انسحبت دون تسجيل أي حالة اعتقال أو دهم لأي من المنازل.وفي وقت سابق استشهد الشاب الفلسطيني وجيه الرمحي، وأصيب 3 آخرون برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمدينة البيرة. ونُقل جثمان الشهيد الرمحي من مستشفى الهلال الأحمر إلى مستشفى رام الله الحكومي، تمهيدا لتشييعه.واقتحمت قوات الاحتلال المدينة وسط إطلاق للنار ولقنابل الغاز، مما أدى لاندلاع مواجهات بين تلك القوات وشبان فلسطينيين. وحاصرت قوات الاحتلال أحد المنازل وسط مدينة البيرة، واعتقلت الطالب ليث الكيشي ممثل الكتلة الإسلامية في اللجنة التحضيرية في جامعة بيرزيت قبل أن تنسحب من المكان.40 ألفا في "الأقصى"أدى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وسط تشديدات وتضييقات قوات الاحتلال على المصلين الوافدين إلى المسجد.وأفادت دائرة الأوقاف الاسلامية بالقدس، بأن 40 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وأدوا صلاة الغائب على أرواح شهداء قطاع غزة والضفة الغربية.واعتقلت قوات الاحتلال شابا ومسنا من أمام بوابات المسجد الأقصى، ومنعتهما من الدخول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة. وفرضت قوات الاحتلال تشديدات على توافد المصلين عبر بوابات البلدة القديمة لمنعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى، ومنعت المركبات من الدخول إليها من باب الأسباط.وانتشرت قوات الاحتلال بمدينة القدس وتمركزت عند السواتر الحديدية أمام بوابات البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وأوقفت العشرات من الشبان وفحصت هوياتهم وفتشت أغراض وحقائب آخرين.وأكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، أن المخاطر ما زالت تحدق به بشكل مستمر، وخاصة في أيام أعياد اليهود.ولفت إلى أن اقتحام المسؤولين الصهاينة للمسجد الأقصى، يهدف إلى تغيير الوضع القائم فيه، ويشجع الجماعات اليهودية المتطرفة للتصعيد في اقتحاماتهم وتجاوزاتهم. وأكد أن كل هذا لن يكسبهم أي حق بالأقصى، وأن قرار الله بحق الأقصى لا يخضع للمساومات ولا للتنازلات ولا للمقايضات.-(وكالات)