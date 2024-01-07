وسط تكبيرات النصر.. جنين تعطب آليات الاحتلال (فيديو)

اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وجنود الاحتلال في عدد من محاور مدينة جنين بالضفة الغربية.

وقالت كتائب القسام في مخيم جنين: "أوقعنا قوة صهيونية راجلة اقتحمت مدينة جنين بكمين، ونؤكد إصابة عدد من جنود الاحتلال بجروح خطيرة"

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ووثق فيديو تفجير آليات الاحتلال بعبوات ناسفة محلية الصنع.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فحر اليوم الأحد، مدينة جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من الآليات العسكرية اقتحمت المدينة من شارع جنين- نابلس، وسط مواجهات في عدة مناطق بالمدينة، كما أطلقت قوات الاحتلال القنابل الدخانية في حي الجابريات.

كما نشر جيش الاحتلال القناصة على اسطح المنازل والعمارات المشرفة على المخيم.