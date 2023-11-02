الخميس 02 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

وصول طائرة إلى عمّان تحمل 53 أردنيا أجلوا من غزة

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صورة سابقة لطائرة مساعدات أردنية لقطاع غزة تصل إلى مصر. (القوات المسلحة الأردنية)
وصلت طائرة سلاح الجو الملكي، التي تحمل على متنها أردنيين جرى إجلاؤهم من قطاع غزة، إلى مطار ماركا في العاصمة عمّان.
وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أعلنت في وقت سابق من الخميس، أنه وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، سيرت المملكة الأردنية الهاشمية طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، إلى مطار العريش في جمهورية مصر العربية الشقيقة، ستنقل 53 مواطنا أردنيا تم إجلاؤهم يوم أمس من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح، حيث ستصل الطائرة إلى مطار ماركا العسكري في تمام الساعة 14:15 بعد ظهر اليوم الخميس.اضافة اعلان
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة، أن 53 مواطنا أردنيا سيتم نقلهم إلى المملكة على متن هذه الطائرة التي حملت على متنها، اليوم، مساعدات إنسانية إغاثية وطبية، لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأضاف السفير القضاة أن 196 مواطنا أردنيا تم استقبالهم مساء الأربعاء، في الجانب المصري من معبر رفح وتأمين مستلزماتهم، من قبل فريق السفارة الأردنية في القاهرة، حيث تم تأمين عودة عدد كبير منهم إلى الممكلة من خلال مطار القاهرة الدولي.
وأشار السفير القضاة إلى أن هذه الرحلة هي الأولى لإجلاء المواطنين الأردنيين من قطاع غزة، منوها إلى أن عملية الإجلاء مستمرة طالما دعت الحاجة، وبطرق ووسائل مختلفة.
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