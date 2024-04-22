الثلاثاء 23 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وفاة صحافي أميركي كان رهينة لدى "الجهاد الإسلامي" في لبنان

619886
الصحافي الأمريكي تيري أندرسون
نقلت وكالة "رويترز" عن وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء، وفاة الصحافي الأمريكي تيري أندرسون، الذي اختطف في لبنان عام 1985، واحتجز رهينة لست سنوات، عن عمر يناهز 76 عاما الأحد.اضافة اعلان
وكان أندرسون مديرا لمكتب "أسوشيتد برس" في بيروت، والرهينة الغربية الأطول احتجازا في لبنان، وكان رهينة لدى "الجهاد الإسلامي" في لبنان من 1985 إلى 1991.
وتوفي أندرسون في منزله بغرينوود ليك في نيويورك، بعد مضاعفات ناجمة من جراحة في القلب خضع لها مؤخرا، حسبما نقلت الوكالة عن ابنته سولومي أندرسون.
وأندرسون الجندي السابق في مشاة البحرية، تحول رمزا لما واجهه الصحافيون الأجانب وسواهم من الغربيين من مخاطر في لبنان، خلال تلك الفترة من الاضطرابات التي شهدتها البلاد.
وبعد إطلاق سراحه، كتب أندرسون مذكراته في كتاب كان من بين الأكثر مبيعا، بعنوان "عرين الأسود"، وروى فيه محنته على يد حركة "الجهاد الإسلامي" الموالية لإيران.
ووُلدت ابنته بُعيد خطفه، وبسبب أسره لم يلتق بها إلا عندما بلغت السادسة من عمرها.
وخدم أندرسون، المتحدر من ولاية أوهايو، لمدة ست سنوات في مشاة البحرية، وشارك في القتال في فيتنام قبل أن يعود إلى الولايات المتحدة لدراسة الصحافة.
وذكرت أسوشيتد برس أنه عمل لديها في الولايات المتحدة واليابان وجنوب إفريقيا قبل أن يتوجه إلى لبنان عام 1982 لتغطية الحرب الإسرائيلية، وبقي هناك بينما كانت البلاد تنزلق إلى الفوضى.
وبعد إطلاق سراحه، عاد أندرسون إلى أمريكا ودرّس في عدد من الجامعات قبل أن يتقاعد منذ نحو عقد من الزمن.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
عناصر حزب الله اللبناني

هجوم جوي مركب من حزب الله على مدينة عكا يصيب أهدافه بدقة

منذ8 ساعة
الأونروا تدين قرار إسرائيل منع وصول مساعدات

تقرير مستقل: إسرائيل لم تقدم أدلة عن اتهاماتها لموظفي الأونروا

منذ18 ساعة
قوات الاحتلال تقتحم عدة مدن في الضفة

الاحتلال يطلق النار على سيارات الفلسطينيين ويصيب 3 بالخليل

منذ18 ساعة
مظاهرات تل أبيب المطالبة بإسقاط نتنياهو- (وكالات)

أهالي المحتجزين الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل نتنياهو ويلتقون غالانت

منذ18 ساعة
مقاتلان من حماس خلال تسليمهما امرأتين محتجزتين للصليب الأحمر-(وكالات)

حماس تدين تصريحات بلينكن وترفض تحميلها مسؤولية تعطيل الاتفاق

منذ19 ساعة
أحد جنود الاحتلال

بعد 200 يوم من الحرب.. فشل عسكري ذريع للاحتلال

منذ21 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
إيران

آخر أحداث الشرق الأوسط .. تحليل مقتضب

ترجمات |22 نيسان 2024
1713805507755368100

الخلاف بين أميركا وإسرائيل حول رفح مجرد إلهاء‏

ترجمات |22 نيسان 2024
يهود مناهضون للصهيونية يطالبون بوقف إطلاق النار فورًا في غزة - (المصدر)

‏لماذا يكرهوننا: معاداة الصهيونية في المجتمع اليهودي‏

ترجمات |21 نيسان 2024
1713622665141576300

ما الذي يجب أن يفعله نتنياهو لإعادة الرهائن الإسرائيليين؟

ترجمات |20 نيسان 2024
1713514273180354900

إسرائيل عالقة في غزة

ترجمات |19 نيسان 2024
مفاعل ديمونة

إعلام عبري يكشف حقيقة الأضرار بالضربة الإيرانية

ترجمات |18 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - أطفال غزة

أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy

قطعة ! 21 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج -قطعة !

تلفزيون 20 نيسان 2024

hajjaj copy

سياحة وطفر 19 نيسان 2024

15 copy

تسهيلات 18 نيسان 2024

تسهيلات
 
 