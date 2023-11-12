وفاة مرضى في قسم العناية المركزة بمجمع الشفاء الطبي

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أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوفاة مرضى في قسم العناية المركزة بمجمع الشفاء الطبي غرب غزة الذي يتعرض لهجمات إسرائيلية وحصار خانق منذ أيام أدى لخروجه عن الخدمة.