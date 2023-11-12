الأحد 12 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

وفاة مرضى في قسم العناية المركزة بمجمع الشفاء الطبي

مجمع الشفاء الطبي - (أرشيفية)
مجمع الشفاء الطبي
أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوفاة مرضى في قسم العناية المركزة بمجمع الشفاء الطبي غرب غزة الذي يتعرض لهجمات إسرائيلية وحصار خانق منذ أيام أدى لخروجه عن الخدمة.اضافة اعلان
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
أطفال الخدج في مجمع الشفاء

وفاة 5 أطفال خدج في مستشفى الشفاء بعد خروجه عن الخدمة

منذ 23 دقيقة
مستشفى الشفاء

الصحة العالمية: فقدان الاتصال بمستشفى الشفاء في غزة

منذ1 ساعة
مقتل 5 جنود أميركيين بتحطم طائرة عسكرية في البحر الأبيض المتوسط

مقتل 5 جنود أميركيين بتحطم طائرة عسكرية في البحر الأبيض المتوسط

منذ1 ساعة
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش

غوتيريش: هجوم حماس لا يبرر العقاب الجماعي لسكان غزة

منذ2 ساعة
WhatsApp Image 2023-11-12 at 3.36.50 PM

جثامين 100 شهيد بمستشفى الشفاء بدأت بالتحلل لعدم القدرة على دفنهم

منذ5 ساعة
doc-342j8ab-1699683803

حكومة غزة: إسرائيل ترتكب “جريمة مُنظمة” في مجمع الشفاء

منذ6 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

من المنطقة إلى العالم!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

تأثيرات الحرب داخل الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

"الحل النهائي" للمشكلة الفلسطينية: منظور فلسطيني (2)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

حكم الجهاد في سورية!

موفق ملكاوي |اليوم
سلامة الدرعاوي

ماذا يعني برنامج جديد مع الصندوق؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

ليس لمحتل أن يتذرع بالدفاع عن نفسه

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

حكومة نتنياهو مرشحة للعالمية بالإجرام

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1699779379743194100

‏مع تركيز العالم على غزة، الصراع يختمر في الضفة الغربية

ترجمات |منذ 6 دقيقة
1699779379643193700

لا تقعوا في فخ "الانحياز" في مسألة غزة

ترجمات |منذ 7 دقيقة
1699779379733193900

من هو أبو عبيدة.. المتحدث العسكري الشهير باسم "القسام"؟

ترجمات |منذ 13 دقيقة
1699698321371589800

هل تستطيع السلطة الفلسطينية السيطرة على غزة إذا أطيح بحماس؟

ترجمات | منذ23 ساعة
دبابة "ميركافا" منتشرة في محيط كريات شمونة الشمالية بالقرب من الحدود مع لبنان، 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

شركات الأسلحة الأميركية والإسرائيلية وأرباح حرب الإبادة

ترجمات |10 تشرين الثاني 2023
ملصق دعائي لمقاتلي القبائل في منطقة الجزيرة السورية - (المصدر)

هجمات "حركة أبناء الجزيرة والفرات" على الأميركيين

ترجمات |10 تشرين الثاني 2023
 