الأحد 12 تشرين الثاني 2023
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
العرب والعالم
العرب والعالم
الأحد 12 تشرين الثاني 2023
8:05 م
وفاة مرضى في قسم العناية المركزة بمجمع الشفاء الطبي
مجمع الشفاء الطبي
أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوفاة مرضى في قسم العناية المركزة بمجمع الشفاء الطبي غرب غزة الذي يتعرض لهجمات إسرائيلية وحصار خانق منذ أيام أدى لخروجه عن الخدمة.
اضافة اعلان
Copy
اقرأ أيضا
وفاة 5 أطفال خدج في مستشفى الشفاء بعد خروجه عن الخدمة
منذ 23 دقيقة
الصحة العالمية: فقدان الاتصال بمستشفى الشفاء في غزة
منذ1 ساعة
مقتل 5 جنود أميركيين بتحطم طائرة عسكرية في البحر الأبيض المتوسط
منذ1 ساعة
غوتيريش: هجوم حماس لا يبرر العقاب الجماعي لسكان غزة
منذ2 ساعة
جثامين 100 شهيد بمستشفى الشفاء بدأت بالتحلل لعدم القدرة على دفنهم
منذ5 ساعة
حكومة غزة: إسرائيل ترتكب “جريمة مُنظمة” في مجمع الشفاء
منذ6 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
الرمثا يرفض استقالة المدرب البزور.. مدربة أردنية ولاعبتان يحترفن في العروبة السعودي
أخبار النجوم
|
منذ 1 دقيقة
زيت الزيتون بعجلون.. أسعار مرضية ونسب استخراج متدنية
جرش
|
منذ 2 دقيقة
الأغوار.. مزارعون متخوفون و"السلطة" تستبعد تأثر كميات المياه المسالة بتأخر الأمطار
البلقاء
|
منذ 3 دقيقة
موانئ العقبة.. حركة ملاحة نشطة و %8 زيادة بحجم تداول البضائع
العقبة
|
منذ 5 دقيقة
"الناشئات" يبحث عن فوز معنوي على سورية بـ"غرب آسيا" اليوم
الرياضة
|
منذ 6 دقيقة
مع تركيز العالم على غزة، الصراع يختمر في الضفة الغربية
ترجمات
|
منذ 6 دقيقة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
19 حزيران 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
افكار و مواقف
من المنطقة إلى العالم!
مكرم أحمد الطراونة
|
اليوم
تأثيرات الحرب داخل الأردن
ماهر أبو طير
|
اليوم
"الحل النهائي" للمشكلة الفلسطينية: منظور فلسطيني (2)..!
علاء الدين أبو زينة
|
اليوم
حكم الجهاد في سورية!
موفق ملكاوي
|
اليوم
ماذا يعني برنامج جديد مع الصندوق؟
سلامة الدرعاوي
|
اليوم
ليس لمحتل أن يتذرع بالدفاع عن نفسه
د.نهلا عبدالقادر المومني
|
اليوم
حكومة نتنياهو مرشحة للعالمية بالإجرام
نضال المجالي
|
اليوم
ترجمات
مع تركيز العالم على غزة، الصراع يختمر في الضفة الغربية
ترجمات
|
منذ 6 دقيقة
لا تقعوا في فخ "الانحياز" في مسألة غزة
ترجمات
|
منذ 7 دقيقة
من هو أبو عبيدة.. المتحدث العسكري الشهير باسم "القسام"؟
ترجمات
|
منذ 13 دقيقة
هل تستطيع السلطة الفلسطينية السيطرة على غزة إذا أطيح بحماس؟
ترجمات
|
منذ23 ساعة
شركات الأسلحة الأميركية والإسرائيلية وأرباح حرب الإبادة
ترجمات
|
10 تشرين الثاني 2023
هجمات "حركة أبناء الجزيرة والفرات" على الأميركيين
ترجمات
|
10 تشرين الثاني 2023