وفاة 5 أطفال رضع و 7 مرضى في العناية المركزة بمجمع الشفاء بغزة

اضافة اعلان

أعلن وكيل وزارة الصحة بغزة يوسف أبو الريش، وفاة خمسة أطفال رضع وسبعة مرضى في قسم العناية المركزة بسبب انقطاع الكهرباء في مجمع الشفاء الطبي، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مستمر.وأضاف أبو الريش: "نتوقع أن يتضاعف عدد الشهداء حتى الصباح".وكانت إدارة المستشفى قد أعلنت أن 39 طفلا رضيعا لا يزالون فيه وأن الممرضين يلجأون إلى إجراء التنفس الاصطناعي اليدوي لإبقائهم على قيد الحياة. وكالات