الثلاثاء 23 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صفقة الأسلحة "الفورية" بهدف مواصلة القتال في غزة

وفد إسرائيلي في واشنطن لبحث صفقات أسلحة "فورية"

أسلحة الاحتلال
جنود الاحتلال يقومون بتجهيز الذخيرة (أرشيفية)
قالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلي، الاثنين، إن وفدا أمنيا إسرائيليا وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لبحث إبرام صفقة أسلحة "فورية"، لمواصلة القتال في قطاع غزة.اضافة اعلان
وأضافت القناة: "وصل وفد أمني إسرائيلي رفيع المستوى ظهر اليوم (الاثنين) إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات مع مسؤولين في الجيش الأمريكي والصناعات العسكرية والدفاعية الأمريكية".
وأوضحت أن "الغرض من الاجتماعات هو الدفع نحو صفقات شراء فورية لمواصلة القتال (في غزة)، ومنع نقص الذخيرة والأسلحة".
ويسعى الوفد الإسرائيلي، وفق المصدر نفسه، لإبرام صفقة كبيرة "تتضمن تزويد إسرائيل بآلاف الذخائر للمقاتلات الحربية بما في ذلك صواريخ وقنابل وكذلك قذائف دبابات ومدفعية وعربات مصفحة، والمزيد من العتاد العسكري الذي يسمح للجيش الإسرائيلي بمواصلة الحرب بغزة إلى جانب حرب محتملة في لبنان".
وسيحاول الوفد الإسرائيلي الذي يرأسه مدير عام وزارة الدفاع إيال زامير، ورئيس شعبة التخطيط بالجيش الإسرائيلي اللواء إيال هرئيل، البدء في عمليات شراء لجلب طائرات ومروحيات قتالية إلى إسرائيل، لكن هذه العملية من المتوقع أن تستمر لسنوات، وفق ذات المصدر.
ومن المتوقع أن يبقى الوفد الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
بايدن وسوناك ناقشا أهمية حماية المدنيين بغزة

بايدن وسوناك ناقشا أهمية حماية المدنيين بغزة

منذ 9 دقيقة
جيش الاحتلال الإسرائيلي

اقتحامات واسعة للاحتلال في الضفة الغربية

منذ1 ساعة
أحد جنود الاحتلال

إسرائيل تعترف بمقتل 200 من جنودها منذ بدء العملية البرية

منذ2 ساعة
جيش الاحتلال ينقل جنديا إسرائيليا مصابا جراء المعارك بغزة - (أرشيفية)

22 جنديا.. الاحتلال يعلن عن حصيلة قاسية من قتلاه في خان يونس

منذ3 ساعة
مقاتلة أميركية تقلع للمشاركة في شن ضربات ضد الحوثيين في اليمن

غارات عنيفة تستهدف مواقع الحوثيين في صنعاء

منذ3 ساعة
إصابات في جيش الاحتلال

مقتل وإصابة نحو 20 عسكريا إسرائيليا في خان يونس

منذ4 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

سيخططون لمرحلة ما بعد الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

تصريحات واشنطن بحل الدولتين.. لعبة!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

ماذا نحتاج؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

حل الدولتين

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

في الأردن.. لنتحدث معا

سميح المعايطة |اليوم

الخارطة المستباحة

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
فلسطينون يفرون من إرهاب العصابات الصهيونية أثناء نكبة العام 1948 - (أرشيفية)

مجتمع عسكريتاري: تشوهات التاريخ والواقع في أسس الهوية الإسرائيلية (1 - 3)

ترجمات | منذ6 ساعة
1705831185767433800

داخل معسكر التعذيب الإسرائيلي لمعتقلي غزة ‏(2-2)

ترجمات |21 كانون الثاني 2024
1705831185697433600

هل ينزلق سوناك إلى حرب تشوه سمعته كما قوض غزو العراق إرث بلير؟

ترجمات |21 كانون الثاني 2024
‏معتقلون فلسطينيون تنقلهم قوات الاحتلال من بيت لاهيا، شمال غزة، في شاحنة عسكرية، 7 كانون الأول (ديسمبر)، 2023 - (أرشيفية)‏

‏داخل معسكر التعذيب الإسرائيلي لمعتقلي غزة‏ - (1 - 2)

ترجمات |20 كانون الثاني 2024
مقاتلون حوثيون يلوحون بأسلحتهم خلال مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين في العاصمة صنعاء،11 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر)

إيران تكسب من الغارات الجوية الأميركية على الحوثيين في اليمن‏

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
ناشطون في ‏اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

شبح الأبارتيد عاد ليطارد إسرائيل ويجلب الأمل للفلسطينيين

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
 