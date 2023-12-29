الجمعة 29 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

وفد من حماس في القاهرة اليوم لبحث المبادرة المصرية

رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية

يتوجه وفد من حركة حماس إلى القاهرة، غداً الجمعة، لتقديم ملاحظات بشأن مبادرة مصرية تنص على وقف لإطلاق النار ينهي الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.اضافة اعلان
وكانت المبادرة المصرية طرحت، الأسبوع الماضي، على مسؤولين من حركتَي حماس والجهاد الإسلامي التي تشارك أيضاً في المقاومة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، خلال زيارات أجراها قادة من الحركتين للقاهرة.
وأوضحت مصادر مقربة من حماس، لوكالة "فرانس برس"، أن المبادرة المصرية التي تشمل ثلاث مراحل تنص على هدن قابلة للتمديد والإفراج التدريجي عن عشرات الرهائن الذين تحتجزهم المقاومة الفلسطينية، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى التوصل لوقف الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
وبحسب المصادر نفسها، تنص المبادرة أيضاً على تشكيل حكومة فلسطينية مؤلفة من تكنوقراط بعد حوار تشارك فيه "جميع الفصائل الفلسطينية"، وتكون مسؤولة عن حكم قطاع غزة بعد الحرب وإعادة إعماره.
وأكّد مسؤول في حماس، طلب عدم كشف هويته لوكالة "فرانس برس"، اليوم الخميس: "سيتوجه غداً الجمعة وفد رفيع المستوى من المكتب السياسي لحماس إلى القاهرة للقاءات مع المسؤولين بمصر، ولإبلاغ رد الفصائل الذي يتضمن جملة من الملاحظات".

وأضاف المسؤول: "لدى الفصائل جملة من النقاط والملاحظات بشأن تبادل الأسرى وأعداد الأسرى الفلسطينيين المقابل للإفراج عنهم، وضمانات الانسحاب العسكري بشكل كامل من القطاع".
وفي القاهرة، أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، في بيان، الخميس، أن "مصر قد طرحت بالفعل إطاراً لمقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية، سعياً وراء حقن الدماء الفلسطينية، ووقف العدوان على قطاع غزة، وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة". وأضاف أن "المقترح يتضمن 3 مراحل متتالية ومرتبطة معاً، وتنتهي إلى وقف إطلاق النار".

وأشار إلى أن "مصر تؤكد أنها لم تتلق حتى الآن أي ردود على الإطار المقترح من أي طرف من الأطراف المعنية"، وأنه "عند ورود الردود من الأطراف المعنية، ستتم بلورة المقترح بصورة مفصلة، وسيتم إعلانه كاملاً للرأي العام المصري والعربي والعالمي".
وكانت القاهرة قد استقبلت خلال الأسبوع المنصرم وفوداً من حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى رئيس الاستخبارات في السلطة الفلسطينية ماجد فرج، ووفد إسرائيلي. كذلك، أجرى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس الأربعاء، زيارة لمصر التقى فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وكان مصدر مصري مطلع على تحركات القاهرة قد قال لـ"العربي الجديد" إن الإدارة الأميركية تدعم رؤية تتضمن ألا تكون حركة حماس هي المسيطر الرئيسي على إدارة غزة عقب انتهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع، مضيفاً أن المسؤولين في مصر خلال اتصالات جرت هذا الأسبوع نقلوا أن "أي حديث عن غياب كامل لحماس والجهاد الإسلامي من المشهد عقب الحرب لن يكون واقعياً، وأنّه من الأفضل البحث في صيغ توافقية تراعي التركيبة السياسية في القطاع". 
وأشار المصدر إلى أن "تصور غزة ما بعد الحرب يعدّ عائقاً رئيسياً حتى الآن في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، حيث تبدو الولايات المتحدة غير متحمسة لخيار إنهاء الحرب قبل التوافق على شكل إدارة غزة، بما يضمن أمن إسرائيل وعدم تكرار ما حدث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي". 
وقال المصدر إن "القاهرة تسعى لإعداد طرح لا يستبعد حماس من المشهد الغزاوي بعد انتهاء العدوان، ويضمن وجودها كشريك وليس كفاعل رئيسي، مع العمل على وجود آليات واضحة تضمن الرقابة على أنشطتها في القطاع من جانب الإدارة التي ستتولى المسؤولية، سواء كانت حكومة تكنوقراط أو إدارة مدنية مؤقتة تُشكَّل عبر لجنة الفصائل".
ومنذ 7 أكتوبر، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الخميس 21 ألفاً و320 قتيلاً و55 ألفاً و603 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
نازحة في غزة تلد أربعة توائم

تحت دوي القصف.. نازحة في غزة تلد 4 توائم‎

منذ 29 دقيقة
نتنياهو رفقة ليبرمان

نتنياهو يقرر عدم مناقشة "اليوم التالي من الحرب"

منذ1 ساعة
الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة

أبو عبيدة: وجهنا للاحتلال "ضربة القرن".. ولا صفقات تبادل قبل وقف العدوان

منذ4 ساعة
749e8a7b-edb8-4404-9576-c076f1f0ddd8

فلسطينية تنجب 4 توائم بغزة بعد نزوحها مشياً على الأقدام

منذ5 ساعة
1-skylark-ii

"القسام" تعلن إسقاط طائرة إسرائيلية كانت في مهمة استخباراتية

منذ5 ساعة
1703782327346

الأونروا: 40 بالمئة من سكان غزة معرضون لخطر المجاعة

منذ5 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
‏صبي فلسطيني يجلس على أنقاض مبنى دمرته غارة جوية إسرائيلية في مخيم البريج للاجئين في غزة - (أرشيفية)

إسرائيل بصدد خسارة الحرب الدبلوماسية

ترجمات |27 كانون الأول 2023
فلسطينيان يخرجان من بين أنقاض مبنى دمرته قوات الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

‏حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الفلسطينيين كتقليد كولنيالي

ترجمات |27 كانون الأول 2023
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب - (أرشيفية)

نوايا ترامب الانتقامية خلف تصريحاته الانتخابية

ترجمات |26 كانون الأول 2023
جانب من الدمار في قطاع غزة جراء قصف طائرات الاحتلال - (وكالات)

من أوكرانيا إلى غزة: كيف تزدهر الحروب في نظام عالمي بلا أسنان

ترجمات |26 كانون الأول 2023
النزوح من شمال قطاع غزة إلى جنوبه

تهجير أمة: ما الذي أدى إلى (وتسبب في) كارثة غزة وإسرائيل‏

ترجمات |26 كانون الأول 2023
ناشطون يطالبون بالسلام في كل فلسطين - (أرشيفية)

كذبة الدولتين‏

ترجمات |25 كانون الأول 2023
 