الإثنين 25 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وقف الحرب والعودة للمنازل والدراسة.. أمنيات أطفال غزة

أرشيفية
أرشيفية
  مع استمرار الحرب الصهيونية المدمرة على قطاع غزة وارتفاع أعداد الشهداء، أصبحت أقصى أماني الأطفال الفلسطينيين وقف إطلاق النار والعودة إلى بيوتهم وأحيائهم ومقاعد الدراسة.اضافة اعلان
أحلام بسيطة لأطفال نازحين من مدينة غزة (شمال) إلى دير البلح (وسط)، ويعيشون ظروفًا حياتية صعبة فرضها النزوح القسري بفعل الحرب المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول(اكتوبر) الماضي.
أطفال أجبروا على القيام بمهامٍ تكبر أعمارهم، وتفوق قدراتهم الجسدية والعقلية لمساعدة عائلاتهم على تدبر شؤونهم اليومية في أماكن النزوح.
فالنازحون يعيشون ظروفًا إنسانية صعبة للغاية، بسبب النقص الحاد في الطعام والمياه، ما يجعلهم عُرضة للأمراض والنقص الغذائي المتفاقم.
ويعاني الفلسطينيون لا سيما الأطفال في غزة والشمال من ضعف شديد وجفاف وهزال، وأصبحوا أكثر عرضة للإصابة بالأمراض وهو ما يؤثر سلبًا على نموهم.
وخلَّفت الحرب الصهيونية على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، ما أدى إلى مثول الاحتلال، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
حياة صعبة
 وتحدث عدد من الأطفال النازحين عن همومهم وأمانيهم، بعد طول رحلة النزوح وعذاباتها وتأثيرها على حالتهم النفسية.
الطفل نزار المزيني يقول: "نزحت من شمال غزة، وكان والدي قد استشهد قبل النزوح بقصف صهيوني وأصبت أنا، نتمنى أن تنتهي هذه الحرب، سئمنا وتعبنا.. كفى!".
ويضيف: "نتمنى أن نأكل أنواعا عديدة من الطعام لكن للأسف لا نجدها. صرنا نجوع وصرنا نتعب".
ويحلم المزيني بركوب دراجة هوائية واللعب مع أصدقائه والعودة إلى مقاعد الدراسة، ويأمل بأن تتوقف الحرب بأسرع وقت والعودة إلى منزله وحياته الطبيعية.
وعن حالة العجز التي يعيشها، يتساءل الطفل باستنكار وبكل براءة: "ماذا أفعل؟ والدي استشهد والحياة صعبة؟! حسبي الله ونعم الوكيل".
ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية"، يواصل الاحتلال حربه على القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاما ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون أوضاعا كارثية.
الطفلة لانا الزنط من جانبها تطالب العالم بالتدخل العاجل لوقف الإبادة الجماعية وفتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات والسماح بعودة النازحين إلى أماكن سكناهم.
وتقول الزنط النازحة من شمال غزة: "نريد أن نعيش مثل أطفال العالم، نريد أن نعيش، لا نريد حربا، تعبنا يا عالم والله تعبنا".
وتشكو الطفلة من سوء الأوضاع المعيشية والحياتية للنازحين وقسوتها في ظل الأزمات الإنسانية المتفاقمة.
العودة لمنازلنا
أما الطفل محمد درابيه، فيشير إلى الصعوبات التي تواجه النازحين يوميًا في العيش داخل خيمة صغيرة أو مراكز الإيواء ومخيمات النزوح.
ويقول درابيه النازح من شمال غزة: "تعبنا من حياة الخيمة وتعبنا من تعبئة المياه كل يوم، مللنا ونريد أن نرجع لبيوتنا وتنتهي الحرب".
والصغيرة راما الديب هي الأخرى كانت أحلامها مشابهة لسابقيها، إذ تقول: "نريد أن نرجع لبيتنا وحارتنا ونرجع للدراسة ولأصدقائنا".
وتأمل الطفلة أن تنتهي الحرب قريبًا وتعود الحياة الى طبيعتها، داعية دول العالم إلى إغاثة غزة وإدخال المساعدات إلى الشمال لتخفيف آثار الحرب.
ويعد الأطفال أكبر ضحايا الحرب الصهيونية على قطاع غزة، فهم في صدارة أعداد القتلى الذين اقترب عددهم من 34 ألفا، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.-(وكالات)
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