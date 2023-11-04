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السبت 04 تشرين الثاني 2023
5:08 م
وقف تشغيل المولدات الكهربائية بمستشفى كمال عدوان في غزة
وقف تشغيل المولدات الكهربائية بمستشفى كمال عدوان في غزة
أعلن مدير مستشفى كمال عدوان "شمال قطاع غزة"، أحمد الكحلوت ، في تصريح صحفي اليوم السبت، عن وقف تشغيل المولدات الكهربائية في المستشفى بشكل كامل بسبب النقص الحاد في الوقود.
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