.. ويستمر شلال الدم الفلسطيني

نادية سعد الدين

اضافة اعلان

عمان - لم يكد الاحتلال المتعطش لدماء الأطفال والنساء كهدف إستراتيجي زائف في قطاع غزة ينتهي من مجزرته الوحشية بمخيم جباليا، التي راح ضحيتها زهاء 400 شهيد فلسطيني، حتى أجهز عليه بمجزرة جديدة بعد ساعات فقط بإلقاء أطنان من المتفجرات على مربع سكني كامل مسحه من الخريطة ومحى ساكنيه من الوجود، طالما لم تجد فاشيته كابحا دوليا تلجم سلوكه الإرهابي ضد الفلسطينيين.وتحت براثن الظلام الدامس الذي عزل قطاع غزة عن العالم بعد انقطاع الاتصالات والإنترنت عنه مجددا؛ فإن المزيد من الضحايا، ومعظمهم من الأطفال، راحوا ضحية إرهاب صهيوني يتغذى بشلال الدم الفلسطيني النازف في المخيم المنكوب الذي دكه الاحتلال بست قنابل، تزن كل واحدة منها ألف كغم، فوق رؤوس ساكني مربع سكني ضيق ومكتظ بالمدنيين، فأباده بالكامل.ولم يعد لمئات الجرحى أي مكان لهم في المستشفى الإندونيسي الوحيد الذي يعاني من نقص حاد في الوقود، ومرشح هو الآخر بالخروج عن الخدمة خلال 48 ساعة، بسبب وضعه الكارثي وعدم قدرته على تقديم خدماته لعدد كبير من الإصابات التي تتوافد إليه يوميا نتيجة القصف الجوي الاحتلالي، ومنهم جرحى يعانون من حروق وتشوهات ناتجة عن "استخدام الاحتلال لأسلحة محرمة دوليا"، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.وكحال مشافي القطاع نتيجة القصف الجوي الاحتلالي الكثيف؛ فقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن بدء العد التنازلي لتوقف المولد الكهربائي الرئيس في مجمع الشفاء الطبي، أسوة بحال مستشفى الإندونيسي، في حين أن الوقود في المستشفى التركي الوحيد في القطاع المحاصر الذي يعالج مرضى السرطان، قد نفذ منه، مما أسهم في قطع الكهرباء والماء عن مرافقه وبات خارج الخدمة، وفق مدير المستشفيات في القطاع، محمد زقوت.ويعني خروج المستشفى التركي عن الخدمة أن مرضى السرطان، وعددهم أكثر من 10 آلاف مريض في قطاع غزة، لا يستطيعون التوجه إلى أي مستشفى أخرى، لأن خدمة السرطان تحتاج لإمكانيات وتجهيزات خاصة وتحتاج لجهاز خاص لتحضير العلاج الكيماوي، مما سيعرضهم للموت السريع.ويؤدي توقف الخدمة عن المستشفى وعدم إمداد المستشفيات الأخرى بالوقود اللازم لتشغيلها بسبب عدوان الاحتلال، إلى توقف الكثير من الخدمات في العديد من المرافق، مثلما يعني الانقطاع في الوقود تأجيل مجزرة كبيرة من الممكن وقوعها بحق المرضى الذين يحتاجون بشدة للعناية الطبية اللازمة.وتصطف مجزرتا مخيم جباليا إلى نحو 18 مجزرة وحشية ارتكبها الاحتلال بحق قطاع غزة في الساعات الماضية، مما أدى لارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 8530 شهيدا، بينهم 3542 طفلا و2187 سيدة، وزهاء 21543 جريحا، فضلا عن ألفي مفقود، منهم 1100 طفل، ما يزالون تحت الأنقاض، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.وتشهد غزة قصفا جويا عدوانيا من عدة محاور، يعد "الأعنف" منذ بدء عدوان الاحتلال، تسبب في تدمير مئات المباني كليا، تزامنا مع توغل بري محدود، وقطع للاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن القطاع، مما عزله عن العالم الخارجي، بينما تتصدى المقاومة الفلسطينية بقتالهم في كافة المحاور.وارتكب الاحتلال المزيد من جرائمه بقصف جوي كثيف أدى إلى تدمير أبنية سكنية في خان يونس وحي الزيتون وجباليا ومختلف مناطق القطاع، والتي أدت إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين.ويواصل الاحتلال عدوانه الهمجي على قطاع غزة لليوم السادس والعشرين على التوالي، في ظل حصار مطبق يمنع فيه الوقود والكهرباء والماء والغذاء عن سكان القطاع، وفق المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة إياد البزم.وأضاف: "لم تدخل غزة قطرة واحدة من الوقود منذ بدء العدوان، مما يجعل القطاع أمام كارثة كبيرة، ووجوب إدخال الوقود فورا ووقف إجرام الاحتلال".وأكد أن "قوات الاحتلال أبادت مناطق سكنية كاملة في شمال غرب قطاع غزة، ودخلت من منطقة شمال غرب غزة وآلياتها متواجدة في منطقة الكرامة"، مبينا أن "آليات الاحتلال متواجدة في شارع صلاح الدين وتحاول الوصول إلى شارع الرشيد، حيث تسعى إلى فصل شمال قطاع غزة عن جنوبه".وفي الأثناء؛ عم الغضب والإضراب الشامل محافظات الضفة الغربية، بما يشمل كافة مناحي الحياة، تنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومساعيه للاستفراد بالضفة للتنكيل بالفلسطينيين، في ظل دعوة لتصعيد المواجهة مع الاحتلال الإجرامي.من جانبه، ثمن عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، عزت الرشق، التصريحات الرسمية الرافضة لوسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" و"كتائب القسام" بالإرهاب.وقال الرشق، في تصريح له أمس، "نتابع ببالغ الاهتمام والتقدير المواقف والتصريحات الرسمية التي ترفض وسم حركة حماس وكتائب القسام والمقاومة الفلسطينية (بالإرهاب)".وعبر عن تثمين "حماس" لهذه "التصريحات التي عبرت بوضوح أن حركة حماس حركة تحرر وطني تدافع عن أرضها وشعبها ومقدساتها، حتى إقامة الدول الفلسطينية، كاملة السيادة وعاصمتها القدس".وأكد الرشق أهمية "هذه المواقف المشرفة، المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته في الحرية وتقرير المصير، والمعبرة عن حقيقة عدالة القضية الوطنية والمقاومة المشروعة، في مواجهة احتلال إرهابي نازي غاشم، يشكل أخطر وأطول احتلال إحلالي مستمر في العالم".