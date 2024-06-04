 
الثلاثاء 04 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

يتقدمهم المتطرف بن غفير.. مسيرة استفزازية للمستوطنين بالقدس المحتلة اليوم

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال
مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال
عمان - تنشط الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بالأسبوع المقبل، خلال المباحثات التي تستضيفها القاهرة حاليا بحضور وفدي حركة "حماس" والاحتلال، في ظل أجواء متوترة مع استعداد المستوطنين "لمسيرة الأعلام" الاستفزازية اليوم بالقدس المحتلة وتوعدهم باقتحام المسجد الأقصى المبارك، بما يزيد الصدام مع الفلسطينيين.اضافة اعلان
ووصل وفد "حماس" أمس للقاهرة لإجراء مباحثات مع الوسطاء المصريين والقطريين حول المقترح الأميركي للتهدئة وتبادل الأسرى، عقب وصف الحركة له "بالإيجابي" مع ترجيح طلبها بإجراء تعديلات عليه، وفق قاعدة التمسك بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال وعودة النازحين لأماكنهم.
إلا أن "حماس" تتهم حكومة الاحتلال بعرقلة جهود التوصل لأي اتفاق لإنهاء الحرب في غزة، أمام رفض رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، بوقف الحرب بشكل دائم، وتجاهل الموقف الإقليمي والدولي الداعي لوقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.
وتشدد "حماس" على ضرورة وجود أطراف ضامنة لتنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه، حيث لا يمكن بحسبها الاعتماد على وعود الاحتلال أو تعهداته الشفهية في ظل سجله الحافل بخرق الاتقافيات والمواثيق، حتى المكتوبة منها.
يأتي ذلك بالتزامن مع استعداد ما يسمى "جماعات الهيكل"، المزعوم، لتنفيذ اقتحام جماعي للمسجد الأقصى المبارك، وتنظيم ما تسمى "مسيرة الأعلام" الاستفزازية اليوم في القدس المحتلة، وذلك لإحياء ذكرى احتلال الشطر الشرقي للمدينة حسب تقويمهم المزعوم.
ودعت الجماعات المتطرفة أنصارها إلى اقتحام المسجد الأقصى بالآلاف، ورفع أعلام الاحتلال داخل المسجد أثناء الاقتحام، وسط توعد الوزير المتطرف، "ايتمار بن غفير"، باقتحام المسجد الأقصى، بما يزيد من أجواء التوتر والاحتقان.
وقد سمحت شرطة الاحتلال للمستوطنين بتنظيم "مسيرة الأعلام" السنوية، التي ستمر من أحياء القدس القديمة لتحط في ساحة البراق، ويرفعون فيها أعلام الاحتلال في القدس المحتلة، بمشاركة وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي اليمينيّ.
وحولت سلطات الاحتلال مدينة القدس المحتلة وبلدتها القديمة إلى ثكنة عسكرية، عبر نشر عناصرها ووحداتها الخاصة بالآلاف في المدينة والبلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى، وكذلك إغلاق للشوارع والمحال التجارية والأحياء، لتأمين المسيرة. 
ودفعت قوات الاحتلال بأكثر من 3 آلاف من عناصرها إلى القدس المحتلة، ونصبت الحواجز العسكرية على الطرقات الرئيسة، فيما أعلنت أنها ستغلق محاور رئيسة وتدفع بالمزيد من عناصر شرطتها إلى المدينة، وذلك عشية ما يسمى "مسيرة الإعلام" المزعومة.
وحذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، من خطورة تصعيد الاحتلال لعدوانه على المسجد الأقصى المبارك، عشية إحياء ذكرى احتلال مدينة القدس.
وقالت الهيئة، لإنها تنظر بخطورة شديدة لتصعيد الاحتلال غير المسبوق ضد المسجد الأقصى ومحاولة فرض وقائع جديدة تقوض الوضع الديني والقانوني القائم، مُحملة سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن التداعيات الخطيرة لهذه الانتهاكات.
ودعت، إلى النفير وشد الرحال للمسجد الأقصى والرباط فيه، والتصدي لأي محاولة من جانب المستوطنين لاقتحامه وإقامة الطقوس التوراتية المزعومة داخله.
بدورها، قالت محافظة القدس إن "مسيرة الأعلام التي تنوي الجمعيات الاستعمارية تسييرها اليوم في شوارع القدس هي اعتداء على الوضع القائم في المدينة المحتلة، واستمرار لإجراءات الاحتلال الهادفة إلى تهويدها".
وأضافت أن "سلطات الاحتلال تستغل العدوان على قطاع غزة للمضي قدماً بتهويد المدينة المقدسة"، مشيرة إلى أن "ما أعلنه الوزير المتطرف "بن غفير" عن نيته المشاركة في المسيرة ودعواته لاقتحام المسجد الأقصى، استفزاز لمشاعر ملايين المسلمين وانتهاك صارخ لحّرمة المسجد".
وفي الأثناء؛ وجهت ما تسمى منظمة "جبل الهيكل في أيدينا" المتطرفة نداء إلى جمهور "جماعات الهيكل" المختلفة لاقتحام جماعي منسق يبدأ بالتجمع عند باب الخليل غرب البلدة القديمة، ثم التوجه عبر البلدة القديمة نحو المسجد الأقصى، في خطوة تهدف إلى محاولة تمديد أوقات الاقتحام المفروضة حاليًا.
وبحسب ما تسمى "مؤسسة تراث الحائط الغربي" المزعومة،  من المقرر أن تنطلق "مسيرة الأعلام" هذا العام من وسط مدينة القدس المحتلة لتسير حول أبواب البلدة القديمة وصولا إلى نقطة التجمع المركزية في ساحة البراق.
وتهدف الجماعات المتطرفة للسيطرة على المسجد الأقصى وفرض التقسيم الزماني والمكاني به، وتخصيص الأوقات الحصرية لها ولأنصارها من المستوطنين المتطرفين في أيام الأعياد التوراتية والمناسبات الدينية المزعومة، بدون أي حضور للفلسطينيين.
وتتزامن "مسيرة الأعلام" المزعومة هذا العام مع معركة "طوفان الأقصى" واستمرار حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة للشهر الثامن على التوالي، حيث تُولي "جماعات الهيكل"، المزعوم، وتيار "الصهيونية الدينية" عمومًا أهمية كبرى للعدوان على المسجد الأقصى وتعزيز حضورها في القدس بجميع الأشكال. 
إذ منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، تتعرض مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى لاعتداءات متصاعدة من قوات الاحتلال والمستوطنين وفرض إجراءات مشددة على أبواب البلدة القديمة، في استغلال متعمد لحرب الإبادة الجماعية المتواصلة ضد قطاع غزة. 
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