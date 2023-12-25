الإثنين 25 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

يديعوت: "ظاهرة" سقوط كبار القادة في معارك غزة تتواصل

فتلى الاحتلال
قتلى الاحتلال
كشف تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد، عن حجم الخسائر التي تعرض لها المستوى القيادي في الجيش الإسرائيلي في إطار المعارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية خلال عملية "طوفان الأقصى" والحرب البرية التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.اضافة اعلان
ومنذ بدء الحرب، قتل ثلاثة قادة ألوية برتبة عقيد، وأربعة قادة كتائب برتبة مقدم، وغيرهم من كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي برتب تتراوح بين عقيد ومقدم أول، بحسب الصحيفة التي أوضحت أن لواء "ناحال" وهو أحد ألوية النخبة في قوات المشاة، فقد الهرم القيادي بالكامل، فيما تعرضت الكتيبة 13 في لواء غولاني لضربة قوية على المستوى القيادي.
وأفاد التقرير بأن لواء الناحال فقد في الساعات الأولى لهجوم كتائب القسام في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، جميع الهرم القيادي بما في ذلك قائد اللواء، وقائد وحدة، ونائب قائد وحدة، وقائد أحد السرايا الثلاث التابعة للواء، كما قتل 14 مقاتلا في صفوف لواء ناحال، وقالت الصحيفة إن عملية تعيين قيادة جديدة للواء تمت بـ"نجاح".


وقالت الصحيفة إن ما وصفتها بـ"ظاهرة" سقوط كبار القادة في المعارك تواصلت بعد اجتياح الجيش الإسرائيلي البري لقطاع غزة المحاصر، حيث قتل في المعارك التي اندلعت مع فصائل المقاومة في الأيام الأولى للتوغل البري شمالي القطاع، قائد الكتيبة 53 التابعة للواء 188 في سلاح المدرعات وهو برتبة مقدم.
كما أصيب في المعارك البرية في قطاع غزة قائد الكتيبة 12 في لواء غولاني، وتم استبداله بضابط آخر، الذي أصيب بدوره، وتم استبداله بالقائد الأول للكتيبة الذي كان قد تماثل للشفاء. وقتل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، وقائد الوحدة متعددة الأبعاء وكلاهما برتبة عقيد.
كما قتل خلال الحرب قائد الكتيبة 481 برتبة مقدم، وأحد عناصر وحدة شايطيت 13 (وحدة كوماندوز بحرية التابعة للبحرية الإسرائيلية) وهو برتبة مقدم، ونائب قائد وحدة ماغلان (وحدة كوماندوز تابعة للواء 89) وهو برتبة رائد، وضابط آخر في القيادة في وحدة ماجلان برتبة رائد. كما أصيب بجراح خطيرة خلال الحرب قائد وحدة "إيجوز" (وحدة استطلاع استخبارية خاصة تابعة للواء غولاني) برتبة مقدم.
ومساء اليوم، الاحد، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل ضابط احتياط برتبة رائد في صفوفه خلال معارك شمالي قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 15 خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. وبذلك ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 154 منذ بدء العملية العسكرية البرية في قطاع غزة في27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بينما ارتفعت الحصيلة الكلية منذ بداية الحرب إلى 487.
وفي وقت سابق الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مقتل أحد جنوده في معارك جنوبي القطاع، ثم أعلن لاحقا عن مقتل 8 جنود، بعد أن أعلن مساء السبت مقتل 5.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
حكيم هو واحد من الرجال الذين ظهروا في الصور مقيدين ومجردين من ملابسهم من قبل جيش الاحتلال

لماذا خبأ الاحتلال معلومة قتل 5 من محتجزيه داخل نفق في غزة؟

منذ3 ساعة
عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

منذ4 ساعة
غارات عنيفة وعشرات الشهداء بالقصف المتواصل على جباليا

4 شهداء جراء قصف الاحتلال على خانيونس

منذ4 ساعة
السنوار

السنوار: القسام لن تخضع لشروط الاحتلال

منذ5 ساعة
واشنطن بوست: إسرائيل أسقطت أكثر من 22 ألف قنبلة أميركية على غزة

واشنطن بوست: حرب إسرائيل على غزة الأشد دمارا خلال القرن الحالي

منذ5 ساعة
1703483515732

البطريرك بيتسابالا يترأس قداس منتصف الليل في بيت لحم

منذ7 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الاستفراد بالأقصى في توقيت الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

إسرائيل تلطخ الميلاد دما

جهاد المنسي |اليوم

أسئلة الرواية الأردنية في الحرب على غزة

نضال منصور |اليوم

فوضى المراحل!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

الاستجابة الوطنية لفيروس الإيدز ما بين التحديات والتطلعات

تهاني روحي |اليوم

وجود الأردن هو المشكلة

سميح المعايطة |اليوم

الدولة أولا.. وأخيرا

مالك العثامنة |اليوم

حظر النشر كشف "الاختراق الأمني" للكيان

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
السياسي الفرنسي جان لوك ميلانشون - (المصدر)

جان لوك ميلانشون: ما يحدث في غزة "ليس دفاعا مشروعا عن النفس وإنما إبادة عرقية"

ترجمات | منذ20 ساعة
أهالي الإسرائيليين المحتجزين في غزة، ‏‏الانتظار الذي لا نهاية له – (المصدر)

‏إسرائيل لا تعرف ما تفعله بشأن الأسرى في غزة ‏

ترجمات |23 كانون الأول 2023
تاريخ "حي الشجاعية" المقاوٍم الذي يجهله الصهاينة - (أرشيفية)‏

سر "الشجاعية" – الحي الغزي الباسل الذي لا تستطيع إسرائيل كسره

ترجمات |23 كانون الأول 2023
1703201597110113500

حملة القصف الإسرائيلية الفاشلة على غزة

ترجمات |22 كانون الأول 2023
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

موت إسرائيل‏

ترجمات |20 كانون الأول 2023
1702890908384254200

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-3)

ترجمات |18 كانون الأول 2023
 