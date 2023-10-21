ينبشون بأياديهم.. متطوعون بغزة يبحثون عن أحياء تحت الركام

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غزة- دم ودمار على كل متر من جغرافية قطاع غزة، هذا ما تتركه غارات جوية إسرائيلية لا تتوقف، تشنها المقاتلات العسكرية على هذا الشريط الساحلي الضيق والصغير، الممتد بمحاذاة ساحل البحر من بلدة بيت حانون شمالا، وحتى مدينة رفح جنوبا على الحدود مع مصر. واقع يضغط على فرق وطواقم الدفاع المدني، التي تحاول جاهدة مواكبة رقعة الدمار الواسعة، بقدرات محدودة ومتهالكة، بينما يستمر استهداف منازل سكنية بغارات متزامنة، تشتت جهودهم، وتستنزف طاقاتهم.ومع كل غارة، يندفع متطوعون إلى المنازل المستهدفة، التي حولتها غارات الاحتلال إلى "قبور مؤقتة"، ينبشون بأياديهم الخالية بين الأنقاض، بحثا عن ضحايا، ويشكل تدخلهم في الوقت المناسب "حياة" لأناس بقيت أرواحهم معلقة بين الخوف والرجاء دفنوا أحياء تحت ركام منازل مدمرة. اختلطت مشاعر حشود متجمهرة حول أنقاض منزل عائلة الخواجا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بين الدهشة والإعجاب، ترقب عائد جبر (شاب ثلاثيني) وهو يسابق الزمن برفع الحجارة وفتح "ثغرات" وسط الركام، ويدفع برأسه داخلها، ويصرخ بكل ما أوتي من عزيمة "في حدا عايش"؟ بعد أن حولت غارة المنزل المستهدف لكومة من الركام، وحجارة تناثرت فوق منازل متواضعة في مخيم الشابورة للاجئين بالمدينة.كأنه يبحث عن "كنز ثمين" فقده تحت الأنقاض، يخيل لمن يشاهد حماسة عائد برفع الأنقاض دون أن يلتقط أنفاسه، أنه أحد أبناء الأسرة التي استشهد 13 من أفرادها، وأصيب بقيتها بجروح متفاوتة، في حين لا يرتبط بها بأي علاقة.ويقول محمد عبد ربه، صديق عائد، الذي كان معه كتفا بكتف في هذه المهمة الإنسانية التطوعية، إن فرحتهما كانت كبيرة بنجاحهما بإنقاذ قطة كانت عالقة تحت جدار إسمنتي، ويبيد الاحتلال عائلات بأكملها تحت أنقاض المنازل.وإلى جوار عائد ومحمد، كان ثالثهما وصديقهما وجيه أبو جزر، يبحث عن صديقه محمد البلبيسي، ولسانه يلهج بالدعاء أن يتمكن من الوصول إليه حيا، ويقول، "لن أنسى تلك اللحظة التي أخرجته من تحت الأنقاض جثة هامدة".وفي مشهد آخر سيترك أثره طويلا في ذاكرة وجيه، يقول إن كلمات أبو علي الخواجا، "ساعدوني.. ساعدوني"، ونصف جسمه السفلي مدفون تحت الأنقاض، لن تفارقه لبقية حياته، وكانوا قد استغرقوا أكثر من ساعتين حتى تمكنوا من انتشاله.ذلك اليوم كان مأساويا في حياة وجيه، فقد تلقى صدمة عنيفة في ساعات الفجر باستشهاد خاله وجيه أبو زايد وجميع أفراد أسرته (17 فردا) في غارة جوية دمرت منزلهم فوق رؤوسهم وهم نيام.يقول المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني الرائد محمود بصل، إن الحرب الإسرائيلية هذه المرة غير مسبوقة، وأكثر شراسة ودموية عن سابقاتها من الحروب المتكررة على غزة، وتنتهج فيها دولة الاحتلال سياسة الأرض المحروقة، هادفة إلى مساحات واسعة من الدمار مع أعداد أكبر من الضحايا.-(وكالات)