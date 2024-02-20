الثلاثاء 20 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"يونيسف": رضيع من كل 6 بشمال غزة يواجه "سوء تغذية حادا"

رضيع من كل 6 بشمال غزة يواجه "سوء تغذية حادا"-(وكالات)
رضيع من كل 6 بشمال غزة يواجه "سوء تغذية حادا"
عواصم - قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، إن واحدا من بين كل 6 أطفال في شمال غزة يواجه سوء التغذية الحاد.
وقالت المنظمة الأممية في تقرير نشرته، "الوضع خطير جدا لا سيما شمال قطاع غزة".اضافة اعلان
وأشارت إلى انقطاع المساعدات عن شمال غزة بشكل شبه كامل منذ أسابيع، لافتة أن فحوصات التغذية التي أجريت في مراكز الإيواء والمراكز الصحية في المنطقة أظهر أن 1 من كل 6 أطفال دون سن الثانية يعانون من سوء التغذية الحاد.
وأوضحت أن النسبة المذكورة تعادل 15.6 % من الأطفال شمال قطاع غزة، وأن من بين هؤلاء يعاني ما يقرب من 3 % من الهزال الشديد، الذي يشكل تهديدا للحياة.
وحذرت المنظمة من أن الأطفال المعنيين سيواجهون مضاعفات طبية والوفاة ما لم يتلقوا علاجا عاجلا، مؤكدة أن الوضع يزداد سوءا.
وذكرت أن فحوصات مماثلة أجريت في رفح، خلصت إلى أن 5 % من الأطفال دون سن الثانية يعانون من سوء التغذية الحاد.
وشددت المنظمة على أهمية الوصول إلى المساعدات الإنسانية، وضرورة منع هجوم جديد على رفح.
وفي السياق، لفتت المنظمة إلى أن ما لا يقل عن 90 % من الأطفال دون سن الخامسة في غزة مصابون بمرض معد واحد على الأقل.
وأضافت أن 70 % من الأطفال أصيبوا بالإسهال في الأسبوعين الماضيين، بزيادة قدرها 23 ضعفا مقارنة بعام 2022.
وختاما دعت اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية عبر التقرير إلى توفير الوصول الآمن والمستدام ودون عوائق لتقديم المساعدة الإنسانية بشكل عاجل في جميع أنحاء قطاع غزة.
وتتصاعد التهديدات الصهيونية بتنفيذ عملية برية في رفح الملاصقة للحدود مع مصر، رغم تحذيرات إقليمية ودولية متصاعدة من تداعيات كارثية محتملة.
وتشهد مدينة رفح اكتظاظا كبيرا حيث يتواجد فيها ما لا يقل عن 1.4 مليون فلسطيني، بينهم أكثر من مليون نازح لجأوا إليها جراء عمليات الجيش الإسرائيلي شمال ووسط القطاع بزعم أنها "منطقة آمنة".
ومنذ 7 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، يشن الاحتلال حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء"، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".-(وكالات)
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