الأحد 07 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"يونيسف": 600 ألف طفل في رفح يعانون من الجوع والخوف

أطفال غزة- (وكالات)
أطفال غزة- (وكالات)
نيويورك - قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" جيمس إلدر، إن أكثر من 600 ألف طفل في رفح جنوب قطاع غزة، يعانون من الجوع والخوف، ويواجهون خطر هجوم صهيوني.اضافة اعلان
ونشرت "يونيسف" في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي على منصة "إكس"، أمس، مقطع فيديو لإلدر حول معاناة الأطفال الذين يحاولون البقاء على قيد الحياة في رفح تحت الهجمات الصهيونية بعد أن نزح إليها 1.5 مليون شخص.
وذكّر إلدر بأنه تم إخبار الأطفال والأسر الهاربة من الهجمات الصهيونية بأن يتوجهوا إلى رفح وأنهم سيكونون آمنين هناك، مؤكدا أنه رغم ذلك، تم تنفيذ هجمات وحشية عليها.
وقال إلدر: "رفح مدينة للأطفال، هناك 600 ألف طفل وطفلة، لكنهم مهددون بهجوم عسكري، وهم محاصرون في رفح، وليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه".
وأشار إلى أن الأمهات والآباء يحاولون كل يوم إعطاء الأمل لأطفالهم رغم الخوف والجوع، وقال إلدر إن كلمة "الأمل" معرضة لخطر الحذف من القاموس في غزة.
ودعا كل من يشعر بألم وخوف الوالدين تجاه أبنائهم وكل من يؤمن بالطفولة إلى وقف هذه المعاناة في رفح.
وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن قوات الاحتلال تقتل حوالي 4 أطفال كل ساعة في قطاع غزة، وان 43,349 طفلا يعيشون دون والديهم أو دون أحدهما، بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأوضح أن من بين الشهداء الـ33 ألفاً ما يزيد على 14,350 من الأطفال ويشكلون 44 % من إجمالي عدد الشهداء في قطاع غزة.-(وكالات)
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