 
السبت 15 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

1.9 مليون حاج لهذا العام

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حجاج بيت الله

 أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 1445هـ بلغ 1,833,164 حاجًّا، منهم 1,611,310 قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 221,854 من المواطنين والمقيمين.

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وبيَّنت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 958,137، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 875,027 .


وحول إحصاءات الحجاج القادمين من خارج المملكة، أوضحت الهيئة أن نسبة الحجاج القادمين من الدول العربية بلغت 22.3 بالمئة، أما حجاج الدول الآسيوية عدا الدول العربية، فقد بلغت 63.3 بالمئة، بينما بلغت نسبة حُجاج الدول الأفريقية عدا الدول العربية 11.3بالمئة، في حين بلغت نسبة حجاج دول أوروبا وأميركا وأستراليا والدول الأخرى غير المصنفة 3.2 بالمئة.


وعن طُرق قدوم الحجاج من خارج المملكة، فقد وصل 1,546,345 عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل 60,251 حاجَّ عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية 4,714 حاجًّ.


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