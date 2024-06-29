 
السبت 29 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

10 آلاف قنبلة شديدة التدمير من الولايات المتحدة للاحتلال

قنابل أميركية (رويترز)
قنابل أميركية (رويترز)
قال مسؤولان أميركيان مُطّلعان على قائمة محدثة لشحنات الأسلحة إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أرسلت لـ"إسرائيل" أعدادا كبيرة من الذخائر، منها ما يزيد على 10 آلاف قنبلة شديدة التدمير زنة ألفي رطل والآلاف من صواريخ (هيلفاير) منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.اضافة اعلان

وأضاف المسؤولان اللذان ليس من المصرح لهما التحدث علنا، أنه بين بداية الحرب في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والأيام القليلة الماضية، نقلت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 14 ألف قنبلة (إم.كيه-84) زنة ألفي رطل و6500 قنبلة زنة 500 رطل وثلاثة آلاف صاروخ هيلفاير جو-أرض دقيق التوجيه وألف قنبلة خارقة للتحصينات و2600 قنبلة صغيرة القُطر تُسقط جوا وذخائر أخرى.

ولم يذكر المسؤولان جدولا زمنيا لشحنات الأسلحة لكن الأرقام الإجمالية تشير إلى عدم وجود انخفاض كبير في الدعم العسكري الأميركي لحليفتها على الرغم من الدعوات الدولية للحد من إمدادات الأسلحة وقرار الإدارة الأخير بتعليق شحنة من القنابل القوية.

وقال خبراء إن ما تحتويه الشحنات يبدو متسقا مع ما قد تحتاج إليه "إسرائيل" لسد النقص في الإمدادات المستخدمة في هذه الحملة العسكرية المكثفة المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر في غزة، والتي شنتها بعد عملية السابع من تشرين الأول.

وقال خبير الأسلحة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، توم كاراكو، "بينما يمكن استنفاد هذه الأعداد (من الذخائر) على نحو سريع نسبيا في صراع كبير، فإن هذه القائمة تعكس بوضوح مستوى كبيرا من الدعم من جانب الولايات المتحدة لحلفائنا الإسرائيليين"، مضيفا أن الذخائر المدرجة من النوع الذي تحتاجه "إسرائيل" في حربها على حماس أو في صراع محتمل مع حزب الله اللبناني.

وتمثل أرقام التسليم، التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، أحدث وأوسع إحصاء للذخائر التي تم شحنها إلى الاحتلال منذ بدء حرب غزة.

ويتبادل الاحتلال وحزب الله المدعوم من إيران إطلاق النار منذ بداية حرب غزة، وسط مخاوف من احتمال اندلاع حرب شاملة بين الجانبين.

ورفض البيت الأبيض التعليق. ولم ترد "السفارة الإسرائيلية" في واشنطن على الفور على طلب للتعليق.

وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن الشحنات جزء من قائمة أكبر من الأسلحة المرسلة إلى "إسرائيل" منذ بدء الصراع في غزة.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن الأربعاء، للصحفيين، إن واشنطن أرسلت منذ السابع من أكتوبر أسلحة بقيمة 6.5 مليار دولار إلى "إسرائيل".

وزعم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأسابيع القليلة الماضية أن واشنطن تحجب الأسلحة، وهو ما نفاه المسؤولون الأميركيون مرارا وتكرارا على الرغم من اعترافهم بوجود بعض "القيود".

وأوقفت إدارة بايدن شحنة واحدة من القنابل التي تزن ألفي رطل، استنادا إلى مخاوف بشأن التأثير الذي قد تحدثه في المناطق المكتظة بالسكان في غزة، لكن المسؤولين الأميركيين يؤكدان أن جميع عمليات تسليم الأسلحة الأخرى تستمر بشكل طبيعي. ويمكن لقنبلة واحدة تزن ألفي رطل أن تخترق الخرسانة السميكة والمعادن، ما يخلق دائرة انفجار واسعة.

وذكرت وسائل إعلام الخميس، أن الولايات المتحدة تناقش مع "إسرائيل" الإفراج عن شحنة من القنابل الكبيرة التي تم تعليقها في أيار/ مايو بسبب المخاوف إزاء العملية العسكرية في رفح.

وتخضع العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة لتدقيق دولي مع ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الحرب إلى أكثر من 37 ألف شهيد، وفقا لوزارة الصحة في غزة، بالإضافة إلى الخراب الذي لحق بالقطاع الساحلي.

وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية للاحتلال بقيمة 3.8 مليار دولار.

وحذر بايدن من أنه سيضع شروطا على المساعدات العسكرية لـ"إسرائيل" ما لم توفر الحماية للمدنيين وتسمح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنه لم يفعل شيئا سوى تأخير شحنة أيار. (المملكة)
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