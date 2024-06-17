 
الثلاثاء 18 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

10 ملايين دولار دعم إضافي من النرويج للأونروا

مجموعة من موظفي الأونروا في غزة - (أرشيفية)
مجموعة من موظفي الأونروا في غزة - (أرشيفية)
أعلنت النرويج اليوم الاثنين عن تمويل إضافي بقيمة 10 ملايين دولار أميركي للأونروا.

جاء ذلك في الوقت الذي يزور فيه المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، النرويج.اضافة اعلان

ويأتي مبلغ 100 مليون كرونة نرويجية (حوالي 10 ملايين دولار أميركي) بالإضافة إلى 275 مليون كرونة نرويجية ساهمت بها النرويج في وقت سابق من هذا العام.

وقالت النرويج في بيان صحفي، إنه ومنذ أن بدأت الحرب في غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، "قتل" ما يقرب من 200 موظف في الأونروا، فيما يتعرض موظفو الوكالة والمدارس والمستشفيات لهجمات يومية.

وأشار البيان إلى تعرض المقر الرئيس للأونروا في "القدس الشرقية" للهجوم عدة مرات، فيما تواجه الأونروا عوائق إدارية، ما يزيد من صعوبة عمل الأونروا في فلسطين.

وأشارت إلى أن قدرة "الأونروا" وغيرها من منظمات الأمم المتحدة على تقديم المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم، للأشخاص الذين يعيشون وسط الحرب والصراع، أمر أساسي في نظام عالمي قائم على القانون الدولي.

وأكدت النرويج على لسان وزير خارجيتها إسبن بارث إيدي، أن الأونروا تمثل التزام المجتمع الدولي تجاه لاجئي فلسطين و"لذلك، يجب على النرويج والدول الأخرى حماية المنظمة ودعمها". (بترا)
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