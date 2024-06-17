10 ملايين دولار دعم إضافي من النرويج للأونروا

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جاء ذلك في الوقت الذي يزور فيه المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، النرويج.ويأتي مبلغ 100 مليون كرونة نرويجية (حوالي 10 ملايين دولار أميركي) بالإضافة إلى 275 مليون كرونة نرويجية ساهمت بها النرويج في وقت سابق من هذا العام.وقالت النرويج في بيان صحفي، إنه ومنذ أن بدأت الحرب في غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، "قتل" ما يقرب من 200 موظف في الأونروا، فيما يتعرض موظفو الوكالة والمدارس والمستشفيات لهجمات يومية.وأشار البيان إلى تعرض المقر الرئيس للأونروا في "القدس الشرقية" للهجوم عدة مرات، فيما تواجه الأونروا عوائق إدارية، ما يزيد من صعوبة عمل الأونروا في فلسطين.وأشارت إلى أن قدرة "الأونروا" وغيرها من منظمات الأمم المتحدة على تقديم المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم، للأشخاص الذين يعيشون وسط الحرب والصراع، أمر أساسي في نظام عالمي قائم على القانون الدولي.وأكدت النرويج على لسان وزير خارجيتها إسبن بارث إيدي، أن الأونروا تمثل التزام المجتمع الدولي تجاه لاجئي فلسطين و"لذلك، يجب على النرويج والدول الأخرى حماية المنظمة ودعمها". (بترا)