110 آلاف ضحايا العدوان.. و%90 من السكان في القطاع نازحون

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غزة- يواصل جيش الاحتلال قصفه المكثف على مدن القطاع خاصة خان يونس ورفح جنوبا، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى، بينما ارتفعت حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف إلى 25، بعد استشهاد 3 أطفال جدد بمجمع الشفاء الطبي.بدوره، قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة إن 90 % من سكان القطاع أصبحوا نازحين، مؤكدا أن عدد ضحايا العدوان الصهيوني من الشهداء والجرحى والمفقودين بلغ حتى الآن نحو 110 آلاف.في غضون ذلك، أعلنت كتائب عز الدين القسام وسرايا القدس وفصائل أخرى تنفيذ هجمات عدة ضد جنود وآليات الاحتلال في مختلف مناطق القطاع.واستشهد عشرات الشهداء غالبيتهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، الذي يشهد قصفا عنيفا، جوا وبرا وبحرا.واستشهد ستة أشخاص فجر أمس في قصف الاحتلال المدفعي لعدد من المنازل في حي الزيتون بمدينة غزة.كما استشهد داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة 3 أطفال بسبب سوء التغذية والمجاعة، ما يرفع حصيلة ضحايا سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال منذ بدء العدوان إلى 25.وأصيب 20 شخصا على الأقل، في استهداف الاحتلال فلسطينيين، كانوا ينتظرون مساعدات، عند دوار الكويت بحي الزيتون جنوب شرق غزة، الذي كان شاهدا لعديد من المجازر التي ارتكبت بحق البطون الجائعة.وفي جباليا شمال القطاع، ارتقى 9 أشخاص بينهم أطفال، في قصف مدفعي استهدف منازل فلسطينيين.واستشهد خمسة في قصف مدفعي استهدف مدينة دير البلح وأطراف مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، وتم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى.وفي خان يونس جنوب القطاع، استشهد 23 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، في سلسلة غارات استهدفت عددا من منازل السكان.واستشهد صياد برصاص قوات الاحتلال أثناء عمله في بحر شمال قطاع غزة.الى ذلك، قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة إن الخسائر المباشرة للعدوان على قطاع غزة حتى اللحظة تجاوزت 30 مليار دولار، وإن عدد ضحايا العدوان من الشهداء والجرحى والمفقودين بلغ حتى الآن نحو 110 آلاف.وأكد أن 90 % من سكان القطاع أصبحوا نازحين، وأن الاحتلال ارتكب 2721 مجزرة خلال 155 يوما الماضية من العدوان على قطاع غزة، تسببت في استشهاد وفقدان 30 ألفا و960 شخصا، بينهم 13 ألفا و500 طفل، و9 آلاف من النساء.وأشار إلى استشهاد 364 من الفرق الطبية و48 من الدفاع المدني و133 من الصحفيين، وفي حين استشهد 23 طفلا بسبب المجاعة، وصل عدد المصابين إلى 72 ألفا و524.الصليب الأحمر يحذرمن جانبها، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس إن الحرب في قطاع غزة حطمت "كل معاني الإنسانية المشتركة"، وحذرت من أن الأوضاع في القطاع في حالة تدهور مستمر حيث لا يوجد مكان آمن يلجأ الناس إليه.وأضافت أنه في ضوء هذه الحرب الوحشية أطلقت اللجنة 3 نداءات عاجلة في مقدمتها وقف الأعمال العدائية بهدف إتاحة وصول المساعدات إلى المحتاجين لها، وكذلك معاملة المعتقلين الفلسطينيين بإنسانية، والسماح للجنة الدولية بزيارتهم ومنحهم حق التواصل مع عائلاتهم.وبدوره، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني إن الوكالة تواجه خطر الحل بعد تعليق دول تمويلها.وأضاف لازاريني أن الفلسطينيين في غزة الذين يواجهون ظروفا إنسانية غير مسبوقة، مصيرهم على المحك.ومن ناحية أخرى، قال رئيس بلدية جباليا مازن النجار إنّ المساعدات التي يتم إنزالها جوا لا تسد الحاجة. وأضاف أن الحل هو فتح المعابر، وأن ما يحدث هو تجويع للشعب الفلسطيني.ولا يسمح الاحتلال بدخول شاحنات المساعدات من مصر إلا بكميات ضئيلة، حسب الأمم المتحدة التي تحذر من أن 2.2 مليون فلسطيني من أصل 2.4 مليون سكان القطاع الصغير مهددون بمجاعة مع نقص كبير في الغذاء ومياه الشرب.وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 30800 شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، و72298 إصابة، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.-(وكالات)