12 شهيدا فلسطينيا بمواجهات مع الاحتلال في طولكرم

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طولكرم- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 12 فلسطينيا نتيجة عدوان الاحتلال على مخيم نور شمس في طولكرم، حيث استهدفت طائرة مسيرة فلسطينيين في المخيم، فيما أصيب 10 من قوات الاحتلال، أحدهم توفي، في انفجار عبوة ناسفة.وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة الشهداء في المخيم منذ فجر امس وصلت إلى 12، مما يرفع عدد الشهداء بالضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول(اكتوبر) الحالي إلى 81.وقال شهود إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم فجر امس، وأن اشتباكات عنيفة تدور بين عدد من المسلحين والقوات الإسرائيلية التي استخدمت جرافة كبيرة وأحدثت دمارا في البنية التحتية بالمخيم وأن العملية العسكرية للمحتل ما تزال مستمرة.وكشفت إذاعة جيش الاحتلال أن طائرة مسيرة استهدفت مسلحين فلسطينيين في مخيم نور شمس بطولكرم.من جهتها، ذكرت كتيبة طولكرم بسرايا القدس أنها فجرت عبوات ناسفة في جرافات وآليات الاحتلال على محور المنشية وحققت إصابات مباشرة.وأضافت "نفذنا كمينا لقوة راجلة للاحتلال وتمكنا من إسقاط أفرادها بين قتيل وجريح".كما قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس ) في طولكرم إن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في مخيم نور شمس.وأفادت وسائل إعلام عن شرطة الاحتلال أن 10 من عناصرها أصيبوا، أحدهم في حالة خطرة، في انفجار عبوة ناسفة، كما أعلن جيش الاحتلال إصابة 10 من عناصر حرس الحدود خلال الاشتباكات.اعتقالاتواعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 120 في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية الليلة قبل الماضية وفجر امس، ليبلغ عدد الأسرى منذ بدء الحرب نحو 750.وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن معظم المعتقلين هم قادة وكوادر من حركة حماس وأسرى محررون، ومن أبرزهم عضو المجلس التشريعي نايف الرجوب، والشيخ حسن يوسف، والرئيس السابق لبلدية البيرة جمال الطويل، والقياديان شكري الخواجة وفلاح ندى.وأضاف نادي الأسير أن حملة الاعتقالات تركزت بشكل خاص في محافظتي الخليل ورام الله.ويواصل الاحتلال شن غارات مكثفة على قطاع غزة، مخلفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنه إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية؛ مما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.وردا على العدوان، أطلقت حماس وفصائل مقاومة أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول الحالي(اكتوبر) اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية في غلاف قطاع غزة.وقد خلف القصف المتواصل على غزة حتى الآن 3785 شهيدا وأكثر من 12 ألف جريح، أغلبيتهم أطفال ونساء.-(وكالات)