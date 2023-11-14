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الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023
10:57 م
13 شهيدا بقصف الاحتلال على منزل بمنطقة الصفطاوي
قصف عنيف وغير متوقف على قطاع غزة
أفادت وسائل اعلام باستشهاد 13 شخصا إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.
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