السبت 13 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

135 شهيدا خلال 24 ساعة في غزة

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135 شهيدا خلال 24 ساعة في غزة
  أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، أن الاحتلال ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في القطاع، راح ضحيتها 135 شهيدا و312 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.اضافة اعلان
وبحسب مصادر فلسطينية، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إنه لا زال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
وأشار إلى أن حصيلة العدوان الاسرائيلي على القطاع ارتفعت الى 23843 شهيدا و 60317 اصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، مؤكدا أن جرائم الابادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة تجعله الاكثر اجراما ودموية عبر التاريخ.
وأضاف، أن الإبادة الجماعية جعلت واحدا من بين كل عشرين مواطنا في قطاع غزة اما شهيدا أو جريحا أو مفقودا.
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